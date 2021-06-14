G.Saray’ı düze çıkaracağız

ELMAS: KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN YOLA KOYULDUK
"23 yaşında altyapı sorumluluğu yaptım. Faruk Süren, Mehmet Cansun dönemlerinde yöneticilik yaptım. Galatasaray içinde büyüdüm ve eğitildim. Galatasaray'dason zamanlarda arzu ettiğimiz şeylerolmadığı için çözüm üretmekistedik. Galatasaray'ın geleceği için yola çıktık. Teveccüh ile değil, inisiyatif alarak bu göreve soyunduk. Bugün bize karşı teveccüh olduğunu görüyoruz ve çok mutluyuz."
HAMAMCIOĞLU: GERÇEKÇİ PROJELERLE GELİYORUZ
"G.SARAY'IN sorunlarını analiz ettim. Divan Kurulu'nda başkanlık görevim bitince, taşın altına elimi koymam gerektiğine inandım. Sorumluluk alarak bu görevetalip olduk. Toplumsal erozyonun bir şekli, kulübümüzde de var. Sevgi ve saygı bitti. Gruplara ayrıştırıldık. Fikir ayrılıklarını bir zenginlik olarak düşünerek, enerjimizden güç çıkarmak istiyoruz. Son zamanlarda mali ve idari dengesizlik arttı. G.Saray'ı gerçekçi projelerle, düzlüğe çıkartmak için göreve talip olduk."
ÖZTÜRK: 6 YILDA BORCU BİTİRECEĞIZ
"DENETIM mekanizmaları iyi çalışmadığı ve borçlar ötelendiği için bugün zor ve uzun süreli kredi ile yönetilebilecek bir Galatasaray olduğu için göreve talip oldum. Ben bir iş adamı bakış açısıylaGalatasaray'ı yönetmeye talibim. 6 yıllık süreçte borçları yok etmek ana hedefimiz, umarım başarırız."
ÖZDEMİR: İŞ BİLEN BİR EKİPLE GÖREVE TALİBİZ
"DEVLET, diplomasi ve bürokrasi geleneğini iyi biliyorum. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Bakanlıkta görev aldım. Kıymetli ve işini bilenbir ekiple göreve talibiz. Eski bakanım. Devletin işleyen çarklarını iyi bilirim. İkinci başkanımız Ali Fatinoğlu olacak."