Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Saray’ı düze çıkaracağız
Giriş Tarihi: 14.6.2021

’ı düze çıkaracağız

G.Saray’ı düze çıkaracağız
ELMAS: KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN YOLA KOYULDUK
"23 yaşında altyapı sorumluluğu yaptım. , dönemlerinde yöneticilik yaptım. Galatasaray içinde büyüdüm ve eğitildim. Galatasaray'da son zamanlarda arzu ettiğimiz şeyler olmadığı için çözüm üretmek istedik. Galatasaray'ın geleceği için yola çıktık. Teveccüh ile değil, inisiyatif alarak bu göreve soyunduk. Bugün bize karşı teveccüh olduğunu görüyoruz ve çok mutluyuz."

HAMAMCIOĞLU: GERÇEKÇİ PROJELERLE GELİYORUZ
"'IN sorunlarını analiz ettim. Divan Kurulu'nda başkanlık görevim bitince, taşın altına elimi koymam gerektiğine inandım. Sorumluluk alarak bu göreve talip olduk. Toplumsal erozyonun bir şekli, kulübümüzde de var. Sevgi ve saygı bitti. Gruplara ayrıştırıldık. Fikir ayrılıklarını bir zenginlik olarak düşünerek, enerjimizden güç çıkarmak istiyoruz. Son zamanlarda mali ve idari dengesizlik arttı. G.Saray'ı gerçekçi projelerle, düzlüğe çıkartmak için göreve talip olduk."

ÖZTÜRK: 6 YILDA BORCU BİTİRECEĞIZ
"DENETIM mekanizmaları iyi çalışmadığı ve borçlar ötelendiği için bugün zor ve uzun süreli kredi ile yönetilebilecek bir Galatasaray olduğu için göreve talip oldum. Ben bir iş adamı bakış açısıyla Galatasaray'ı yönetmeye talibim. 6 yıllık süreçte borçları yok etmek ana hedefimiz, umarım başarırız."

ÖZDEMİR: İŞ BİLEN BİR EKİPLE GÖREVE TALİBİZ
"DEVLET, diplomasi ve bürokrasi geleneğini iyi biliyorum. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Bakanlıkta görev aldım. Kıymetli ve işini bilen bir ekiple göreve talibiz. Eski bakanım. Devletin işleyen çarklarını iyi bilirim. İkinci başkanımız olacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray’ı düze çıkaracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA