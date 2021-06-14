İngiliz anahtarı!

Çarşamba günkü karşılaşmada Merih’in yerine Ozan Kabak görev yapacak. Yanında Çağlar, önünde ise Okay olacak. Yusuf’un yerine de Cengiz ilk 11’de sahaya çıkacak
Galler'ın İsviçre maçında sahaya çıkan ilk 11'inin 10'unu İngiltere'de top koşturan oyuncular oluşurdu. Şenol Güneş de Galler'in şifresini İngiltere'de oynayan ve İngiliz futbolunu iyi bilen lejyonerlerimizle çözecek. İtalya maçında kötü performans ortayakoyan Merih Demiral yerine OzanKabak (Liverpool) stoperde düşünülüyor. Ozan'ın geriden oyun kurma özelliği ile İtalya maçında savunmada yaptığımız top kayıplarının önüne geçilecek. Ozan'ın yanında Çağlar Söyüncü (Leicester City) ve önünde Okay Yokuşlu (West Bromwich'te yarım sezon geçirdi) yer alacak. Yusuf Yazıcı yerine de Cengiz Ünder (Leicester City'de kiralıktı) olacak. Bu arada Çağlar ve Umut Meraş, dün fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.
OZAN TUFAN EFSANELERI GERİDE BIRAKTI
En fazla A Milli Takım'la mücadele etmiş isim 120 maçla Rüştü Reçber... Aktif futbolculardan 100 karşılaşmayı gören Arda Turan 5., 81 kez sahaya çıkan Mehmet Topal 9'uncu, Burak Yılmaz 68 maçla 15. sırada yer alıyor. 61 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Ozan Tufan ise henüz 26 yaşında olmasına rağmen ilk 20'ye girmeyi başardı. Selçuk İnan'la birlikte 19. sırada yer bulan Ozan, Sergen Yalçın ve Hasan Şaş gibi efsaneleri geride bıraktı.