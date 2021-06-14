Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiliz anahtarı!
Giriş Tarihi: 14.6.2021

İngiliz anahtarı!

MEHMET ÖZCAN
MUSTAFA NACAR
İngiliz anahtarı!

Çarşamba günkü karşılaşmada Merih’in yerine görev yapacak. Yanında Çağlar, önünde ise Okay olacak. Yusuf’un yerine de ilk 11’de sahaya çıkacak

Galler'ın İsviçre maçında sahaya çıkan ilk 11'inin 10'unu 'de top koşturan oyuncular oluşurdu. de Galler'in şifresini İngiltere'de oynayan ve İngiliz futbolunu iyi bilen lejyonerlerimizle çözecek. İtalya maçında kötü performans ortaya koyan Merih Demiral yerine Ozan Kabak (Liverpool) stoperde düşünülüyor. Ozan'ın geriden oyun kurma özelliği ile İtalya maçında savunmada yaptığımız top kayıplarının önüne geçilecek. Ozan'ın yanında () ve önünde Okay Yokuşlu (West Bromwich'te yarım sezon geçirdi) yer alacak. Yusuf Yazıcı yerine de Ünder (Leicester City'de kiralıktı) olacak. Bu arada Çağlar ve Umut Meraş, dün fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

OZAN TUFAN EFSANELERI GERİDE BIRAKTI
En fazla A Milli Takım'la mücadele etmiş isim 120 maçla Rüştü Reçber... Aktif futbolculardan 100 karşılaşmayı gören Arda Turan 5., 81 kez sahaya çıkan Mehmet Topal 9'uncu, Burak Yılmaz 68 maçla 15. sırada yer alıyor. 61 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Ozan Tufan ise henüz 26 yaşında olmasına rağmen ilk 20'ye girmeyi başardı. Selçuk İnan'la birlikte 19. sırada yer bulan Ozan, Sergen Yalçın ve Hasan Şaş gibi efsaneleri geride bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz anahtarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA