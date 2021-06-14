Kenan Karaman'da mutlu son! Beşiktaş ile anlaşma tamam...

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı. Türkiye'den başka takımların da teklifte bulunduğu Kenan Karaman, Beşiktaş'ı tercih etti. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sercan Dikme, milli futbolcuyla üç seneliğine anlaşıldığını son detayların görüşüldüğünü ifade etti.