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Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:00 Son Güncelleme: 14.6.2021 12:00

kararını verdi! 'da kalacak mı?

İHA
Robin Yalçın kararını verdi! Sivasspor'da kalacak mı?

ekiplerinden 'da ile yollar ayrılıyor. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında. Yalçın'ın ailesinin isteği üzerine kariyerine 'da devam edeceği öğrenildi.

'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu ile devam edilmeyeceği öğrenildi.

2020-2021 sezonunda 'a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör 'ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine 'da futbol hayatına devam edecek olan Robin, bu sezon Sivasspor'da , UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 43 maça çıktı.

10 kez sarı kartla cezalandırılan Robin, 1 gol atarken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 39 kez ilk 11'de görev alan Yalçın, 3 bin 359 dakika sahada kaldı.

Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Robin'in Almanya'da tatilde olduğu öğrenildi.

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Robin Yalçın kararını verdi! Sivasspor'da kalacak mı?
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