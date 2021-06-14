Son dakika! Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimine hazırlanırken diğer yandan da yapılacak transferlere ve özellikle de takımın başına hangi ismin geleceğine odaklanmış durumda. Emre Belözoğlu'nun ardından yabancı bir hocanın takımın geleceğini açıklayan başkan Ali Koç, hangi hocayı takıma getirecek merak konusu... Lucien Favre, Marco Silva, Joachim Löw gibi isimler gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE'DE BÜTÜN YOLLAR LUCİEN FAVRE'YE ÇIKIYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili 1 hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. İsviçreli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımların yükselişini göz önüne alan Başkan Ali Koç, hedeflerine onunla ulaşacağına kanaat getirmiş durumda.
HERTHA BERLİN VE MÖNCHENGLADBACH'I ÜST SEVİYELERE ÇIKARMIŞTI
Özellikle Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'a adeta sınıf atlatan Favre'nin 10 numaralarla iyi anlaşmasının Mesut Özil'e iyi geleceğini düşünen Başkan Koç aynı zamanda genç futbolculara şans verip, parlatmasıyla tanınan İsviçreli çalıştırıcının Fenerbahçe'de de aynı sistemi uygulayabileceğine inanıyor.
İdman disiplini ve takımlarına yaptırdığı pres ile bilinen Favre ile Fenerbahçe'nin artık özellikle sahasında mahkûm futbol oynamayacağını da düşünüyor.
İSVİÇRELİ TEKNİK ADAM PARLAK BİR KARİYERE SAHİP
63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.
EN AZ BEŞ TRANSFER YAPILACAK
İki yıllık teklifi düşünmek için süre isteyen Favre'ye minimum 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunacak olan sarı-lacivertliler, eldeki kadrodan olası satışlarla bu rakamı arttırabilir. İsviçreli teknik adamla yapılan ilk temaslarda ikisi santrfor en az 5 transferin de sözünün verildiği vurgulandı.
PİRLO, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDETTİ İDDİASI
Sky Italia'nın haberine göre, Andrea Pirlo'yla görüşme sağlayan Fenerbahçe, İtalyan teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Haberde, Pirlo'nun İtalya'da kalmak istediği ve hedefleri arasında Türkiye'ye gitmek istemediği belirtildi.
Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, şampiyonluk yarışından uzak kalmış ve Şampiyonlar Ligi vizesini tehlikeye atmıştı. Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasını göreve geldiği ilk sezonda devam ettiremeyen ve şampiyonluğu Inter'e kaptıran Pirlo, görevini Massimiliano Allegri'ye bırakmıştı.
BİTMEYEN AŞK! EDİN VİSCA
Fenerbahçe'de Edin Visca yine gündemde... Boşnak sağ kanat oyuncusu için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transfer için kolaylık isteyecek.
İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi turuncu-lacivertli kulüple yakın ilişkilerini Visca için de kullanmayı hedefleyen Fenerbahçe, alacağı cevaba göre 31 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçecek. Visca'nın da Fenerbahçe'ye gitmek istediği daha önce dile getirilmişti.
İNGİLİZLER SZALAİ'Yİ YAKIN TAKİBE ALDI
Bu arada Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun Sarı-Lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir.
İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi. The Athletic, turnuva için çıkardığı ekte Attila Szalai'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.
OKAN TURP İTALYA YOLCUSU
Öte yandan Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda... Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor. Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin Euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.
FİLİP NOVAK'TAN ÖMÜRLÜK TEKLİF
Fenerbahçe'nın Çek sol beki Filip Novak, sevgilisi Katerina'ya evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çek oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda tebrik mesajı aldı. Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Novak, ilk yılında sınıfta kalmıştı. Sakatlık ve formsuzluk nedeniyle 20 maçta 985 dakika süre alabilen ve 1 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bir önceki sezon ise Trabzon formasıyla 10 kez fileleri sarsıp, 1 asist gerçekleştirmişti