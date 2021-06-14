Son dakika: Türkiye - Galler maçının hakemi belli oldu! Artur Dias...

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik grup maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Millilerimiz EURO 2020'deki ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Galler ise İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.
EURO 2020 A Grubu'nda Galler ile İsviçre Cumartesi günü karşı karşıya geldi. İsviçre Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti Kieffer Moore sahneye çıktı ve Galler'e 1 puanı getirdi. Hem Galler hem de Türkiye'nin bu maçta hedefi galibiyet olacak.
Türkiye ile Galler arasında oynanacak karşılaşma Çarşamba akşamı 19:00'da başlayacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Artur Dias daha önce iki kez A milli takımımızın maçını yönetti. Millilerimiz bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 2018'deki Rusya maçında 2-1 mağlup ayrılmıştık. 2020'deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş karşılaşma 1-0 sona ermişti.