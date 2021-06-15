Altay'dan Ozan Sol ve Moryke Fofana atağı

Altay'ın 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan Ozan Sol, o sezon 24 müsabakada 3 gol atmıştı. Muğlaspor, Altınordu, Aydınspor 1923 ve Manisaspor'da da görev alan Ozan Sol'un kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun İzmir ekibine dönüp Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı belirtildi. Sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabilen tecrübeli oyuncuyu, Süper Lig'den başka kulüplerin de istediği ancak oyuncunun Altay'la anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.