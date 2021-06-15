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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:17

'dan ve atağı

DHA
Altay'dan Ozan Sol ve Moryke Fofana atağı

'in yeni ekiplerinden , son olarak Bodrumspor formasıyla Misli.com 2. Lig'de iyi bir sezon geçiren eski oyuncusu 'la görüşmelere başladı. Altay'ın son 2 sezonda Yeni Malatyaspor'da forma giyen Fildişi Sahilli sol kanat 'yı gündemine aldığı da iddia edildi.

için kadrosunu gençleştirmeyi planlayan İzmir ekibi, 2'nci Lig'de yeşil-beyazlı formayla 27 maçta 30 gol atıp 5 asist yapan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuna resmi sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Kupada da 1 kez rakip fileleri sarsan Ozan, 2020-21 sezonunda Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu oldu.

'ın 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan , o sezon 24 müsabakada 3 gol atmıştı. Muğlaspor, Altınordu, Aydınspor 1923 ve Manisaspor'da da görev alan Ozan Sol'un kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun İzmir ekibine dönüp Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı belirtildi. Sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabilen tecrübeli oyuncuyu, Süper Lig'den başka kulüplerin de istediği ancak oyuncunun Altay'la anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

FOFANA İDDİASI
Altay'ın son 2 sezonda Yeni Malatyaspor'da forma giyen Fildişi Sahilli sol kanat 'yı gündemine aldığı iddia edildi. Fofana geçen sezon 31 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce ülkemizde İttifak Holding Konyaspor'da da top koşturdu.

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Altay'dan Ozan Sol ve Moryke Fofana atağı
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