Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta başlayan EURO 2020 heyecanı devam ediyor. Fransa Almanya maçı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, Fransa Almanya maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını Türkiye'de şifresiz mi? İşte, dün başlayan Euro 2020'de Fransa Almanya maçı hakkında merak edilen bilgiler...

EURO 2020 NE ZAMAN? FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;