Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta başlayan EURO 2020 heyecanı devam ediyor. Fransa Almanya maçı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, Fransa Almanya maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını Türkiye'de şifresiz mi? İşte, dün başlayan Euro 2020'de Fransa Almanya maçı hakkında merak edilen bilgiler...
EURO 2020 NE ZAMAN? FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;
24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;
FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Münih Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Fransa - Almanya muhtemel 11'ler:
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller
İlk kez grup aşamasında eşleştiler
Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.