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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:17 Son Güncelleme: 15.6.2021 11:29

hangi kanalda? maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için ilk düdük geçtiğimiz hafta çaldı. Gruplardan çıkmak için yarışacak takımlar ve bugünkü maç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu hafta maçlar arasında da yer alıyor. Müsabaka için geri sayım sürerken, " maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? " araştırma konusu oldu. Haberimizde, Fransa Almanya maçı kanalı, maç saati ve ne zaman oynanacağı hakkında bilgiler yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan EURO 2020 heyecanı devam ediyor. da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, Fransa Almanya maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını 'de şifresiz mi? İşte, dün başlayan Euro 2020'de Fransa Almanya maçı hakkında merak edilen bilgiler...

EURO 2020 NE ZAMAN? FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.



EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa - Almanya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller

İlk kez grup aşamasında eşleştiler

Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

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Fransa Almanya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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