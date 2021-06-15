Joao Pereira: Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım

Pereira'nın ziyaretinde sırasında duygularını dile getiren Başkan Genç, "Sağlam bir komşuluğumuz vardı. Bizden biri olmuştu. Ailesiyle de görüşüyorduk, Trabzon'dan ayrılmasın da üzülmüştüm. Şuan şehrimize geri gelerek bizi ziyaret etmesi şahsımı çok mutlu etti. Umarım futbola daha çok hizmet eder ve daha güzel yerlere gelir" diye konuştu.

Başkan Genç ile Pereira sohbet sırasında esprili anlar da yaşandı. Başkan Genç'in, "Teknik adam olursan yine bekleriz" sözü üzerine Pereira, "Şuan sonuna kadar futbol için ter dökeceğim ama bu dediğiniz olursa Trabzonspor'a seve seve gelirim neden olmasın" cevabını verdi.