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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Kahraman kardeşler

Kahraman kardeşler
Danımarkalı sahada kalp krizi geçirirken, 15 saniyede olay yerine gelen doktorların müdahalesi sonucu hayata sımsıkı tutundu. Bu müdahaleyi yapan kahraman doktorlar Morten ve Anders Boesen kardeşlerin hikâyeleri ise bir hayli ilginç. Eriksen'in hayatını borçlu olduğu doktorlar Morten (47) ve 45) Boesen, hem 'nde hem de 'nda görev yapıyor. Ancak iki kardeş aynı zamanda profesyonel olarak uzun yıllar badminton oynadı. Daha sonra Morten (47), Danimarka Milli Takımı'nın eski doktorunun yanında çalışırken, tıp tahsilini de yaptı. Anders de badmintonu bırakıp abisiyle birlikte tıp eğitimini bitirdi.

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Kahraman kardeşler
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