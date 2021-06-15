Kahraman kardeşler

Danımarkalı Christian Eriksen sahada kalp krizi geçirirken, 15 saniyede olay yerine gelen doktorların müdahalesi sonucu hayata sımsıkı tutundu. Bu müdahaleyi yapan kahramandoktorlar Morten veAnders Boesen kardeşlerin hikâyeleri ise bir hayli ilginç. Eriksen'in hayatını borçlu olduğu doktorlar Morten (47) ve Anders (45) Boesen, hem Kopenhag Kulübü'nde hem de Danimarka Milli Takımı'nda görev yapıyor. Ancak iki kardeşaynı zamandaprofesyonel olarakuzun yıllar badmintonoynadı. Daha sonra Morten (47), Danimarka Milli Takımı'nın eski doktorunun yanında çalışırken, tıp tahsilini de yaptı. Anders de badmintonu bırakıp abisiyle birlikte tıp eğitimini bitirdi.