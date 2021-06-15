NBA'de Clippers-Jazz ve Hawks-76ers serileri 2-2 eşitlendi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Atlanta Hawks, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup etti. Seride yeniden dengeyi sağlayan Hawks'ta 3 oyuncu "double-double" yaptı. Trae Young 25 sayı ve 18 asistle, John Collins 14 sayı ve 12 ribauntla, Clint Capela 12 sayı ve 13 ribauntla bu performansa ulaşırken, Bogdan Bogdanovic ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Sixers'ta Tobias Harris 20 sayı ve 5 ribaunt, Joel Embiid 17 sayı ve 21 ribaunt, Seth Curry 17 sayı, Ben Simmons 11 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 2'şer ribaunt ve blok, 1 asistle oynadı.