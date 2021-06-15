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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:57

'de Clippers-Jazz ve Hawks-76ers serileri 2-2 eşitlendi

AA
NBA'de Clippers-Jazz ve Hawks-76ers serileri 2-2 eşitlendi

'de 'ın 'ı 118-104, 'ın ise 'ı 103-100 yenmesiyle play-off serilerinde 2-2 eşitlik yaşandı. Milli basketbolcumuz , Hawks karşısında 10 sayı, 2 ribaunt, 2 blok ve 1 asistle oynadı.

play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında , konuk ettiği 'ı 103-100 mağlup etti. Seride yeniden dengeyi sağlayan Hawks'ta 3 oyuncu "double-double" yaptı. 25 sayı ve 18 asistle, John Collins 14 sayı ve 12 ribauntla, Clint Capela 12 sayı ve 13 ribauntla bu performansa ulaşırken, Bogdan Bogdanovic ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Sixers'ta Tobias Harris 20 sayı ve 5 ribaunt, 17 sayı ve 21 ribaunt, Seth Curry 17 sayı, Ben Simmons 11 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli oyuncu ise 10 sayı, 2'şer ribaunt ve blok, 1 asistle oynadı.

CLIPPERS YILDIZLARIYLA KAZANDI
Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında ise , yıldızları ve 'un skorer oyunuyla konuk ettiği 'i 118-104 mağlup ederek seriyi eşitliğe getirdi.

Clippers'ta Paul George 31 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kawhi Leonard 31 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 37 sayı, 5'er ribaunt ve asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Joe Ingles 19 sayı, Bojan Bogdanovoic 18 sayı ve 5 asist, Rudy Gobert 11 sayı ve 8 ribauntluk performans sergilerken, milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.

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NBA'de Clippers-Jazz ve Hawks-76ers serileri 2-2 eşitlendi
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