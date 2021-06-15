Ruslar istedi aslan uzattı!

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı stopere Spartak, CSKA ve Dinamo Moskova ile Zenit talip oldu. Sarı-kırmızılılar da hızlı davranıp, 25 yaşındaki oyuncu ile nikah tazeledi
Galatasaray, 19 Haziran'dabaşkanını seçtiktensonra ilk olarakteknik direktörFatih Terim'in durumunetlik kazanacak.Yeni yönetim, Terimmeselesine olumlu yada olumsuz noktayı koyduktansonra da Marcaokonusunda kararınıverecek. Sözleşmesi yeniuzatılan Brezilyalı stopereRusya'dan 4 ayrı teklifingeldiği ortaya çıktı. SpartakMoskova, CSKA Moskova,Dinamo Moskova ve Zenit'inaralarında bulunduğu Ruskulüplerinin Marcao ile ilgilendiğiöğrenildi.
'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR
Bu gelişmelerden haberdar olan sarı-kırmızılı yetkililer de hızlı davrandı ve Marcao'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı. Yeni seçilecek başkan ve yönetim, Rusya'da ciddi piyasasıbulunan 25 yaşındakisolak stoperi için kararınıverecek. Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.
15 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
GERİDE kalan sezonda 42 maça çıkan ve performansıyla Galatasaray'ın en iyilerinden olan 1996 doğumlu Brezilyalı savunmacıya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Roma geçen sezon 13 milyon Euro'yugözden çıkarsa da Marcao satılmamıştı.