Son dakika: Cristian Tello'dan Trabzonspor'a kötü haber! Transferde Barcelona engeli...

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Tello için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu.
Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.
TRANSFERDE BARCELONA ENGELİ!
Sadece ödemenin vadeye yayılması konusunda görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran Barcelona kulübü ile yapılan görüşmelerde ise yönetim şok yaşadı.
Dünyaca ünlü kulüp bordo-mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon Euro bonservis talep edince Trabzonspor, transferi askıya aldı.
Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona kulübü, talebinde geri adım atmadı.
Bu sırada oyuncuyla MLS ekiplerinden New England takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.