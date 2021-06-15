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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:32 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:43

: 'dan Trabzonspor'a kötü haber! Transferde engeli...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Cristian Tello'dan Trabzonspor'a kötü haber! Transferde Barcelona engeli...

haberi... Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği için en büyük engel . Oyuncuyla ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, futbolcunun yüzde 25 hakkını elinde bulunduran Barcelona’nın 5 milyon Euro istemesiyle şok yaşadı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk isteyen Trabzonspor'da teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu.

Oyuncunun kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.

TRANSFERDE BARCELONA ENGELİ!

Sadece ödemenin vadeye yayılması konusunda görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran kulübü ile yapılan görüşmelerde ise yönetim şok yaşadı.

Dünyaca ünlü kulüp bordo-mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon Euro bonservis talep edince Trabzonspor, transferi askıya aldı.

'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona kulübü, talebinde geri adım atmadı.

Bu sırada oyuncuyla ekiplerinden takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Son dakika: Cristian Tello'dan Trabzonspor'a kötü haber! Transferde Barcelona engeli...
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