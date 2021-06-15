Son dakika: Usta yazardan Türkiye-Galler maçı analizi! "Turnuvanın en zayıf hocası"

Bizim yarı final oynadığımız EURO 2008'deki masal gibi turnuvayı Galler Milli Takımı 8 yıl sonra Fransa'da vatandaşlarına yaşattı. İngiltere ile aynı gruba düşmüş, tarihi rekabet Avrupa Şampiyonası'nda aleyhlerine sonuçlanmıştı ama Galler, Slovakya ve Rusya'yı devirip gruptan lider çıkmıştı.

Son 16'da Kuzey İrlanda'yı tek golle, çeyrek finalde Belçika'yı 3-1 geçerek yarı finale yükselen Galler, bütün futbol otoritelerinin tahminlerini çöpe atmıştı. 6 yıl önce Portekiz'e yarı finalde kaybeden Galler Milli Takımı'ndan EURO 2020'de 8 futbolcu var ve grubun ilk maçında İsviçre karşısında EURO 2016 fatihlerinden sadece ikisi görev yaptı.