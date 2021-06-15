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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:50 Son Güncelleme: 15.6.2021 16:51

Son dakika...Transferde savaşı! derken ve ...

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe derken Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika... Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'de 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör konusu. Takımın başına kimin geçeceği merak edilirken bir yandan da transferde yoğun mesai harcanıyor. Forvet bölgesine takviye yapacak olan Kanarya'da gözler . 'da bekleneni veremeyen golcü oyuncu için İtalyan ekibinin kararı bekleniyor. A Spor canlı yayınında transferdeki son durumu aktaran Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Vedat'ı istediğini ancak ve 'ın da Kosovalı yıldızı takipte olduğunu ifade etti.

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışamlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik adam belli olduktan sonraki ilk hedefi gol bölgesine yıldız bir ismi almak olacak. Kanarya'nın listesinde üst sıralarda yer alan futbolcu ise . 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'ya satılan Kosovalı golcü bekleneni veremedi ve takımdan ayrılması gündemde.

Vedat Muriqi'nin geleceği ise yeni teknik adam 'ye bağlı. Serie A takımı, Sarri'nin raporu doğrultusunda Vedat'ın geleceğiyle ilgili son kararını verecek. A Spor canlı yayınında Fenerbahçe'nin gündemine dair son bilgileri aktaran Ahmet Selim Kul, Muriqi'yi Fenerbahçe dışında ve 'ın da istediğini ifade etti

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR"

İşte Ahmet Selim Kul'un aktardıkları...

"Lazio Vedat Muriqi'nin transferine onay verirse Fenerbahçe devreye girecek. Vedat da Fenerbahçe'yi istiyor ancak Galatasaray ve Beşiktaş da deneyimli golcünün durumunu yakından takip ediyor.

Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu. Eğer İtalyan ekibi kararını Vedat'ın kulüpten ayrılması yönünde verirse Fenerbahçe daha resmi adımlar atacaktır.

Zaten oyuncuyla temas halindeler. Ama sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

"FENERBAHÇE GÖNÜLLÜ DEĞİL"

Nazım Sangere Fenerbahçe'de devam edecek. Ancak 'ün durumu yeni teknik adamdan sonra belli olacak. Fenerbahçe devam etme konusunda çok sıcak değil. Fenerbahçe geçen yıl Gökhan'ı büyük beklentiyle aldı.

Saha içinden çok saha dışında, takım üzerindeki etkisiyle bir beklenti vardı. Ama Gökhan bu beklentiyi ne kadar karşıladı tartışılır.

Gökhan'la oyuncu olarak çok fazla devam etmeyi planlamıyor yönetim. Yeni hoca belirleyici olacak. Talipler de var Gökhan'a... Gökhan gider mi yoksa futbolu bırakıp teknik kadroda mı görev alır belli değil şu an için."

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Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe derken Beşiktaş ve Galatasaray...
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