Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe derken Beşiktaş ve Galatasaray...

Vedat Muriqi'nin geleceği ise yeni teknik adam Sarri'ye bağlı. Serie A takımı, Sarri'nin raporu doğrultusunda Vedat'ın geleceğiyle ilgili son kararını verecek. A Spor canlı yayınında Fenerbahçe'nin gündemine dair son bilgileri aktaran Ahmet Selim Kul, Muriqi'yi Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediğini ifade etti

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR"

İşte Ahmet Selim Kul'un aktardıkları...

"Lazio Vedat Muriqi'nin transferine onay verirse Fenerbahçe devreye girecek. Vedat da Fenerbahçe'yi istiyor ancak Galatasaray ve Beşiktaş da deneyimli golcünün durumunu yakından takip ediyor.