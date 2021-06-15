Sterling hayalini gerçekleştirdi en çok annesi mutlu oldu! Wembley'in yakınlarında büyüdü...

Sterling, Wembley'de bir turnuvada gol atmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Kuzey Londra çıkmazında yetişen Sterling'in annesi Nadine de oğlunun attığı golden sonra komşularını arayarak oğlunun hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
EURO 2020 D Grubu'nun ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Grubun iki favorisinin maçında skoru belirleyen isim Manchester City'nin yıldızı Sterling oldu.
Kalvin Phillips'in asistinde 57. dakikada topu ağlara gönderen Raheem Sterling, İngiltere adına turnuvanın ilk golünü atmayı da başardı.
The Sun'un haberine göre hem Sterling'in annesi hem de akrabaları bu golden sonra büyük bir gurur yaşadılar.