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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:30 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:30

Sterling hayalini gerçekleştirdi en çok annesi mutlu oldu! Wembley'in yakınlarında büyüdü...

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Sterling hayalini gerçekleştirdi en çok annesi mutlu oldu! Wembley'in yakınlarında büyüdü...

Çocukluğunu 'nun yakınlarında bir mahallede geçiren , Pazar günü İngiltere'nin EURO 2020'deki ilk golünü attı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu hayatı boyunca ırkçılıkla mücadele etti. İngiltere'de çocukluğu sırasında dışlandığını itiraf eden Sterling'in annesi de golden sonra büyük gurur yaşadı.

, EURO 2020'deki İngiltere - Hırvatistan maçından önce bir fotoğraf paylaşarak 'Nereden geldiğini asla unutma' notunu düştü. Sterling'in büyüdüğü ev ile 'nun arasındaki uzaklık yalnızca birkaç kilometre.

Sterling, Wembley'de bir turnuvada gol atmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. çıkmazında yetişen Sterling'in annesi de oğlunun attığı golden sonra komşularını arayarak oğlunun hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

'nun ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Grubun iki favorisinin maçında skoru belirleyen isim Manchester City'nin yıldızı Sterling oldu.

Kalvin Phillips'in asistinde 57. dakikada topu ağlara gönderen Raheem Sterling, İngiltere adına turnuvanın ilk golünü atmayı da başardı.

The Sun'un haberine göre hem Sterling'in annesi hem de akrabaları bu golden sonra büyük bir gurur yaşadılar.

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Sterling hayalini gerçekleştirdi en çok annesi mutlu oldu! Wembley'in yakınlarında büyüdü...
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