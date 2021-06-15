UEFA tehdit etti!

Peter Schmeichel, Eriksen’in ölümden döndüğü Finlandiya maçıyla ilgili UEFA’nın, Danimarka’ya baskı yaptığını ve hükmen yenilgiyi de masaya getirdiğini söyledi
Danimarka'nın efsanesi Peter Schmeichel, oğlu Kasper Schmeichel'ın takım arkadaşı Christian Eriksen'in ölümle burun buruna geldiği Finlandiya maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında konuşan yıldız isim, UEFA'nın oyunculara baskı yaptığını söyleyerek, "UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA oyuncularaüç seçenek sundu. İlki, son 50 dakikayıhemen tekrarlamak ve bitirmekti.İkincisi ertesi gün öğle saatlerindeoynamak. Üçüncü seçenek ise 3-0hükmen mağlup olmaktı. Şimdi düşünün!Oyuncular oynamak istedi mi?Gerçekten bir seçimleri var mıydı?Sanmıyorum" ifadesini kullandı. UEFA ise yüreklerin ağza geldiği dramatik maçtan sonra yaptığı açıklamada, maçın devam ettirilmesiyle ilgili kararın iki takım oyuncularıyla görüşüldükten sonra verildiğini belirtmişti.