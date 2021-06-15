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Giriş Tarihi: 15.6.2021

UEFA tehdit etti!

UEFA tehdit etti!

, Eriksen’in ölümden döndüğü Finlandiya maçıyla ilgili UEFA’nın, Danimarka’ya baskı yaptığını ve hükmen yenilgiyi de masaya getirdiğini söyledi

Danimarka'nın efsanesi , oğlu 'ın takım arkadaşı 'in ölümle burun buruna geldiği Finlandiya maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında konuşan yıldız isim, UEFA'nın oyunculara baskı yaptığını söyleyerek, "UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA oyunculara üç seçenek sundu. İlki, son 50 dakikayı hemen tekrarlamak ve bitirmekti. İkincisi ertesi gün öğle saatlerinde oynamak. Üçüncü seçenek ise 3-0 hükmen mağlup olmaktı. Şimdi düşünün! Oyuncular oynamak istedi mi? Gerçekten bir seçimleri var mıydı? Sanmıyorum" ifadesini kullandı. UEFA ise yüreklerin ağza geldiği dramatik maçtan sonra yaptığı açıklamada, maçın devam ettirilmesiyle ilgili kararın iki takım oyuncularıyla görüşüldükten sonra verildiğini belirtmişti.

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UEFA tehdit etti!
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