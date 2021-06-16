Babel'den PSV ve Fatih Terim sözleri! "Yeni bir hocamız..."

Ülkesinin takımı olan PSV'yi değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili, "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.