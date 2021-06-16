Barcelona çok yüksek uçtu!

Geçen sezon devre arasında girişimde bulunulan Cristian Tello için Trabzonspor yeniden devreye girdi… Oyuncunun Real Betis'ten ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etaptafarklar ortayaçıksa da 3 milyonEuro bonserviskarşılığındaİspanyol kulübüylebüyük ölçüdeanlaşıldı. Bordomavililer ödemenin vadeye yayılması için şartları zorlarken beklenmedik olay ise oyuncunun %25 bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan geldi. Katalan ekibi %25 hakiçin 5 milyon Euro isteyincebordo-mavililer defrene bastı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona, geri adım atmadı.