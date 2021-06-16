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Giriş Tarihi: 16.6.2021

çok yüksek uçtu!

YUNUS EMRE SEL
Barcelona çok yüksek uçtu!
Geçen sezon devre arasında girişimde bulunulan Cristian Tello için yeniden devreye girdi… Oyuncunun Real Betis'ten ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta farklar ortaya çıksa da 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı. Bordomavililer ödemenin vadeye yayılması için şartları zorlarken beklenmedik olay ise oyuncunun %25 bonservisini elinde bulunduran 'dan geldi. Katalan ekibi %25 hak için 5 milyon Euro isteyince bordo-mavililer de frene bastı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona, geri adım atmadı.

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Barcelona çok yüksek uçtu!
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