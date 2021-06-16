Gol makinesi Fenerbahçe’de!

Sarı-lacivertliler sürpriz bir transfere imza attı. Geçen sezonu Bundesliga 2 ekibi Darmstadt’ta gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık mukavele yaptı
Geçen sezonun transfer şampiyonu (18) Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlesini yaptı. Sarılacivertlikulüp, Bundesliga 2ekiplerinden Darmstadt 98 ilemukavelesi sona eren SerdarDursun'u kadrosuna kattığınıresmen duyurdu. 29 yaşındakiforvetin 3+1 yıllığına transferedildiği açıklanırken, geçensezonu gol kralı olarak tamamlamasınada vurgu yapıldı. Serdar Dursun, Alman ekibinde 2020-21 sezonunda 33 maça çıkmış,27 gol kaydederek 4 deasistle müthiş bir performanssergilemişti. 1.90 cm boyundaki Serdar, merak edenler için oyun stilini şöyle açıkladı: "Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum, ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Çok konuşmayacağım, sahada konuşmak istiyorum."
4 MADDEDE SERDAR DURSUN
TÜRKIYE'DE daha önce Eskişehirspor, Karagümrük, Şanlıurfa ve Denizlispor formalarını terleten Serdar Dursun, sadece 3 gol atabilmişti.
AVRUPA kariyerinde Hannover II, Fürth ve Darmstadt'ta oynadı. 198 maçta 79 gol attı, 32 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, Darmstadt'ta geçen sezon Bundesliga 2'de en çok net gol pozisyonuna giren (31), rakip ceza sahasında topla buluşan (151) ve isabetli şut çeken (47) oyuncu oldu.
SERDAR, 2020-21'de Bundesliga 2'de Simon Terodde'nin önünde 27 golle krallık tacını takarken, önceki yıl da 16 golle 4. olmuştu.
'KIŞKIRTICI SÖYLEMDEN KAÇININ' F.BAHÇE Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir" sözlerine yanıt verdi. Cezanın sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanan iddianame baz alınarak verildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin güzide bir spor kulübünün başkanı olan Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyor, kendisinin ve Türk futbolunun ihtiyacı olan birliği temelden sarsabilecek, devletimizin ve yargımızın güvenirliliğine zarar verecek kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz."
BENİTEZ'DEN SONRA FAVRE DE BÜTÇE İSTEDİ
TEKNIK adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi. İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti. Beklenen yanıt dün geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartlarıhem de istediği transfer bütçesi ağır oluncaBaşkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.
'ŞAMPIYON YAPACAĞIM'
Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Kadıköy'de kale arkasında çok maç izledim" diye konuştu.