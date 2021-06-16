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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Gol makinesi Fenerbahçe’de!

Gol makinesi Fenerbahçe’de!

Sarı-lacivertliler sürpriz bir transfere imza attı. Geçen sezonu ekibi Darmstadt’ta gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık mukavele yaptı

Geçen sezonun transfer şampiyonu (18) Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlesini yaptı. Sarılacivertli kulüp, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 ile mukavelesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 29 yaşındaki forvetin 3+1 yıllığına transfer edildiği açıklanırken, geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamasına da vurgu yapıldı. Serdar Dursun, Alman ekibinde 2020-21 sezonunda 33 maça çıkmış, 27 gol kaydederek 4 de asistle müthiş bir performans sergilemişti. 1.90 cm boyundaki Serdar, merak edenler için oyun stilini şöyle açıkladı: "Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum, ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Çok konuşmayacağım, sahada konuşmak istiyorum."

4 MADDEDE SERDAR DURSUN
TÜRKIYE'DE daha önce Eskişehirspor, Karagümrük, ve formalarını terleten Serdar Dursun, sadece 3 gol atabilmişti.
AVRUPA kariyerinde Hannover II, Fürth ve Darmstadt'ta oynadı. 198 maçta 79 gol attı, 32 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, Darmstadt'ta geçen sezon 'de en çok net gol pozisyonuna giren (31), rakip ceza sahasında topla buluşan (151) ve isabetli şut çeken (47) oyuncu oldu.
SERDAR, 2020-21'de Bundesliga 2'de Simon Terodde'nin önünde 27 golle krallık tacını takarken, önceki yıl da 16 golle 4. olmuştu.

'KIŞKIRTICI SÖYLEMDEN KAÇININ'
F.BAHÇE Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir" sözlerine yanıt verdi. Cezanın sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanan iddianame baz alınarak verildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin güzide bir spor kulübünün başkanı olan Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyor, kendisinin ve Türk futbolunun ihtiyacı olan birliği temelden sarsabilecek, devletimizin ve yargımızın güvenirliliğine zarar verecek kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz."

BENİTEZ'DEN SONRA FAVRE DE BÜTÇE İSTEDİ
TEKNIK adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi. İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti. Beklenen yanıt dün geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.

'ŞAMPIYON YAPACAĞIM'
Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Kadıköy'de kale arkasında çok maç izledim" diye konuştu.

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Gol makinesi Fenerbahçe’de!
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