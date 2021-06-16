Kamerun Futbol Federasyonu, Aboubakar ve Billong hakkındaki iddiaları reddeti

Kamerun Futbol Federasyonu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş ve Hatayspor arasında oynanan 7-0'lık maçın ardından ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.
Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong için açıklamalarda bulunan Kamerun Futbol Federasyonu, oyuncuları hakkında yapılan iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncularımıza yöneltilen ve hiçbir delile dayanmayan suçlamaların zayıflığı, basitliği ve boşluğu karşısında büyük öfke besliyoruz."
Federasyondan yapılan açıklamanın orijinal metni şöyle: