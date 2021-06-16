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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:34

, Aboubakar ve Billong hakkındaki iddiaları reddeti

Kamerun Futbol Federasyonu, Aboubakar ve Billong hakkındaki iddiaları reddeti

, 'de oynanan - maçının ardından ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Aboubakar ve Billong için açıklamalarda bulunan Kamerun Futbol Federasyonu, iki futbolcu hakkındaki iddiaları reddetti.

, geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve arasında oynanan 7-0'lık maçın ardından ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

ve Jean-Claude Billong için açıklamalarda bulunan Kamerun Futbol Federasyonu, oyuncuları hakkında yapılan iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımıza yöneltilen ve hiçbir delile dayanmayan suçlamaların zayıflığı, basitliği ve boşluğu karşısında büyük öfke besliyoruz."

Federasyondan yapılan açıklamanın orijinal metni şöyle:

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Kamerun Futbol Federasyonu, Aboubakar ve Billong hakkındaki iddiaları reddeti
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