Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Galler maçı canlı izle! EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı izle | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 16.6.2021 20:08 Son Güncelleme: 16.6.2021 20:09

canlı izle! | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Türkiye Galler maçı canlı izle! EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı izle | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

UEFA EURO 2020 turnuvasında grup maçlarına yükselen ülkelerin yeşil sahadaki kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. İtalya, Galler ve ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, A grubu 2. Karşılaşmasında Galler ile kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise canlı yayın kanalı izleme ile ilgili detayları merak ederek “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye Galler maçı canlı izle linki ve maça ilişkin tüm son dakika detayları.

Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İtalya karşılaşmasının ardından kardeş ülke 'da, grubundaki 2. karşılaşma için Galler ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı temsilcilerimiz, İtalya ve 'nin de yer aldığı grupta ilk 3 puanını hanesine yazdırmak isteyerek kıran kırana bir mücadele için sahaya çıkıyor. Diğer yandan kıyasıya geçmesi beklenen milli maçı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler " canlı izle" şeklinde yoğun araştırmalar yapıyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Galler maçı canlı izleme linki ve maçın canlı yayın kanalı, başlama saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

Türkiye Galler maçında ilk düdük, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da çalacak. Olimpiyat Stadı/Azerbaycan'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Kenan, Cengiz, Burak Yılmaz

GALLER XI: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Moreel, Ramsey, James, Bale, Moore.



Aşağıda yer alan link ile milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ…



ŞENOL GÜNEŞ: KAZANMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Bakü'de bugün Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör ve kaptan , basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a geldikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Ev sahibi duygusunu bize hissettiren herkese, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Son müsabakada aldığımız sonuç olumsuzdu, bunun yansımaları olacaktır, gayet doğaldır. Bir moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var. Gruptaki şansımız devam ediyor. Galler ve İsviçre maçı zaten önemliydi şimdi daha da önemli. Bizim gerçek oyunumuzun bu olmayacağını biliyoruz. Yarın çok güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz" diye konuştu.



"OYUNCULARIMIZ OYUN OLARAK PERFORMANSIN ALTINDAYDI, BUNUN DA SORUMLUSU BENİM"

Grup maçlarında hızlı başlayıp düşüş gösteren takımlar olduğu gibi yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Geçen turnuvada Portekiz gruptan çıkarken zorlandı, sonra şampiyon oldu. Sezon sonu takımların değişiklik gösterebiliyor performansları. Ayrıca oyun anlayışı, temposuna göre de farklılıklar öne çıkabiliyor. Son maçta İtalya nasıl iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bugünkü koşullar, rakiplerin güçleri değişiklik gösterebiliyor. İspanya üstünlüğüne rağmen skora yansıtamadı mesela. Buralara takılıp kalmak yerine, neleri yaptık, nereleri yapamadık, neyi yapabiliriz, buna bakmak lazım.



Oyuncularımız oyun olarak performansın altındaydı. Bunun da sorumlusu benim. Artık o bitmiştir. Geçmişte takılıp kalmak yerine, yarın yeni bir döneme başlayacağız. Galler de iyi bir takım. Savunma anlayışını iyi olan bir takım. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. Biz İtalya'nın güçlü olduğunu biliyorduk, görmek istedik ama görmek istediğimiz oyunu da göremedik ve üzüldük gerçekten. İnşallah bu iki maçta 6 puan, 4 puan... Gruptan çıktımızda moral anlamında güzel olacak, oyunun da muhakemesini daha sonra yaparız" dedi.

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Türkiye Galler maçı canlı izle! EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı izle | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
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