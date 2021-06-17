Almanya'ya damga vurmuştu! İşte 6 maddede Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun

2-) Agresif bir yapısı olmasına rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Fürth'de oynarken bir kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

3-) Sezonu gol kralı olarak kapatırken, 27 golün 6'sını kafa ile attı. 3 tanesini sol vuruşla ağlara gönderirken, diğer gollerini penaltıdan (4) ve sağ ayakla (14) filelerle buluşturdu.