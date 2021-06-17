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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:06

'ya damga vurmuştu! İşte 6 maddede 'nin yeni transferi

UĞUR ÇEM
Almanya'ya damga vurmuştu! İşte 6 maddede Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde 'a 4 yıllık imza attırdı. Darmstadt formasıyla 27 gol atıp Bundesliga 2'de gol kralı olan Dursun'un bilinmeyen yanlarını Sabah Spor yazdı. İşte detaylar...

Sessizce gelip, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki forvet hakkında herkesin bildiği Darmstadt ile 27 gol atıp Bundesliga 2'de gol kralı olması...

Ancak deneyimli oyuncunun birçok bilinmeyen özelliği mevcut. İşte bilinmeyenleri...

1-) 6 yıldır 'da top koşturan Serdar Dursun'un adı hiç sakatlıkla anılmadı. 1.90 boyuyla sağlam bir yapısı olan Dursun, kariyerinde sadece 2 kez sakatlık yaşadı. Toplam 5 maç kaçırdı.

2-) Agresif bir yapısı olmasına rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. 'de oynarken bir kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

3-) Sezonu gol kralı olarak kapatırken, 27 golün 6'sını kafa ile attı. 3 tanesini sol vuruşla ağlara gönderirken, diğer gollerini penaltıdan (4) ve sağ ayakla (14) filelerle buluşturdu.

4-) Kariyerinde 6 penaltı atışı kullanan golcü oyuncu, sadece birini kaçırdı.

5-) Almanya'da sahada kaldığı 11 bin 599 dakikada 67 defa ağları sarsıp, 173 dakikada bir gol bulmayı başardı.

6-) Kariyerinin büyük bir bölümünü Almanya'da sürdüren Serdar Dursun, en çok skora katkıyı geçen sezon teknik direktör Markus Anfang ile gerçekleştirdi. 29'luk golcü, 38 kez gole doğrudan etki etti (29 gol-9 asist). Anfang, bu sezon 'in hocası oldu.

SZALAI KAPIŞ KAPIŞ!

'nin devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı , EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy göstermeye başladı. Portekiz'e yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki stoper, takımı 3-0 yenilse de futboluyla alkış aldı.

İngiltere'den ve Newcastle United bu maça Szalai için gözlemci gönderirken, İspanya basını Atletico Madrid'in Macar futbolcu ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertliler, 4 yıllık kontratı olan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakıyor.

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Almanya'ya damga vurmuştu! İşte 6 maddede Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun
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