Eljif Elmas ve Pandevli Kuzey Makedonya Ukrayna karşısında!

Turnuvanın ilk maçında mağlup olan iki ekip karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup olan Ukrayna ile ilk maçında Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Eljif Elmas ve Goran Pandev de ilk 11'de.

Ukrayna'da ise bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe'de de forma giyen Karavaev ilk 11'de sahada yer alıyor. Karşılaşma Bükreş National Arena'da oynanıyor.

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UKRAYNA

Buschan, Karavaev, Zabarnyı, Matvıyenko, Mykolenko, Stepanenko, Zıncehnkho, Shaparenko, Yarmolenko, Malınovskyı, Yaremchuk

KUZEY MAKEDONYA

Dımıtrıevskı, Rıstovskı, Velkovskı, Muslıu, Nıkolov, Ademi, Spırovskı, Alıoskı, Eljif Elmas, Bardı, Goran Pandev