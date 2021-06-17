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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:24 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:32

ve Pandevli karşısında!

Eljif Elmas ve Pandevli Kuzey Makedonya Ukrayna karşısında!

'de ikinci grup maçları devam ediyor. Dün A Grubu'nda milli takımımız Galler'e 2-0 mağlup olmuştu. 22:00'de oynanan karşılaşmada da İtalya, İsviçre'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bugün de üç maç var. C Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Turnuvanın ilk maçında mağlup olan iki ekip karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup olan ile ilk maçında Avusturya'ya 3-1 yenilen kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı ve de ilk 11'de.

Ukrayna'da ise bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe'de de forma giyen Karavaev ilk 11'de sahada yer alıyor. Karşılaşma Bükreş National Arena'da oynanıyor.

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UKRAYNA

Buschan, Karavaev, Zabarnyı, Matvıyenko, Mykolenko, Stepanenko, Zıncehnkho, Shaparenko, Yarmolenko, Malınovskyı, Yaremchuk

KUZEY MAKEDONYA

Dımıtrıevskı, Rıstovskı, Velkovskı, Muslıu, Nıkolov, Ademi, Spırovskı, Alıoskı, Eljif Elmas, Bardı, Goran Pandev

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Eljif Elmas ve Pandevli Kuzey Makedonya Ukrayna karşısında!
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