Son dakika: Benfica 'hayır' demişti... Galatasaray'ın Gedson planı belli oldu

Başarılı orta saha, hocası Jorge Jesus'un gözüne girerse Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda yine kiralanması gündeme gelecek. Benfica tarafı, bu kez G.Saray'ın ilgisini fırsata çevirecek ve daha yüksek bir kiralama bedeli talep edecek.