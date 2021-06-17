Son dakika: Benfica 'hayır' demişti... Galatasaray'ın Gedson planı belli oldu

Son dakika... Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan Gedson Fernandes, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurdu. Sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u Galatasaray, tekrar kiralamak istiyor.
Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.
Ancak Portekiz'den gelen haberler, sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti.
DAHA YÜKSEK BEDEL İSTEYECEK
1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak. Portekizli yetkililer, ağustos ayına kadar Gedson konusunda Galatasaray'a cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu öncelikli olarak kendi takımlarında değerlendirmeye çalışacak.
Başarılı orta saha, hocası Jorge Jesus'un gözüne girerse Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda yine kiralanması gündeme gelecek. Benfica tarafı, bu kez G.Saray'ın ilgisini fırsata çevirecek ve daha yüksek bir kiralama bedeli talep edecek.
TAŞDEMİR'LE 2, ÖMER'LE 3 YIL
Kadrosunu Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le güçlendiren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, kontratları biten Emre Taşdemir ile 2, Ömer Bayram'la da 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
25 yaşındaki sol bek Taşdemir'e ilk sezon 4.4, ikinci dönemde de 5 milyon TL ödeneceği açıklandı. 29 yaşındaki joker Ömer Bayram'a ise ilk sezonda 6.5, diğer 2 yılda da 7'şer milyon TL ücret verilecek.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı imza töreninde Taşdemir, "Bu sene bizim için yeni bir başlangıç olacak. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz" dedi.
Bayram ise "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer" ifadelerini kullandı.