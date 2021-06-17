SON DAKİKA! Galatasaray'a transfer müjdesi... Patrick Van Aanholt takımından ayrılıyor!

Galatasaray'da gözler yaklaşan seçimlerdeyken diğer yandan yapılacak olan transferler merakla bekleniyor. Transfer sezonunun açılmasından sonra son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği Hollandalı Patrick Van Aanholt ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi için PSV ile ön eleme oynayacak olan Galatasaray'da takımdan gidenlerin yerine kimlerin geleceği merak ediliyor. Resmi olarak Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıklayan Galatasaray'da yabancı transferi bekleniyor.
PATRİCK VAN AANHOLT HAZİRAN SONU TAKIMDAN AYRILIYOR
BBC Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın da bir süredir görüştüğü ve kadrosuna katmak istediği Patrick Van Aanholt, kulübü Crystal Palace ile anlaşamadı ve takımdan ayrılıyor. Tecrübeli sol bek oyuncunun birçok ülkeden talipleri var.
30 yaşındaki Patrick Van Aanholt'un sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek ve takımı Crystal Palace'tan ayrılacak. EURO 2020'de Ukrayna ve Avusturya maçlarına 11'de başlayan tecrübeli sol bekin nereye gideceği merak ediliyor.
GALATASARAY TEKLİF SUNDU
Galatasaray bir süredir Patrick Van Aanholt ile görüşüyor ve oyuncuya bir teklif sunuldu. Van Aanholt henüz kararını vermiş değil. 30 yaşındaki Patrick van Aanholt'a 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık teklif yapılmıştı. Bonservis ödenmeyecek Hollandalı'nın transferinde son aşamaya gelindiği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN VAN AANHOLT'A MAAŞ ARTIŞI TEKLİFİ
Galatasaray ve Van Aanholt arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği ifade ediliyor. Van Aanholt'un bu sezon sonunda Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor. Hollandalı sol bek, birçok kulübün de radarında yer alıyor.
Kulübü Crystal Palace ise gelecek olan transfer tekliflerini de değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın teklifinde tecrübeli oyuncuya ciddi bir maaş artışı yapılacağı da belirtildi. Crystal Palace'ta haftalık 55 bin Sterlin kazanan Aanholt'a cezbedici bir teklif yapılması bekleniyor.
İtalya, İngiltere ve İspanya'dan oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Tecrübeli oyuncu 2017 yılında 14 milyon sterlin'e Sunderland'dan Crystal Palace'a transfer olmuştu.
FENERBAHÇE İLE DE ADI ANILIYOR
Patrick van Aanholt'un adı Galatasaray'ın yanında Fenerbahçe ile de anılıyor. Defans oyuncusu bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Crystal Palace önümüzdeki sezon için yeni bir takım yapılandırmak istiyor ve takımı gençleştirmek adına çalışmalar yapıyor.