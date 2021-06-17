SON DAKİKA! Galatasaray'a transfer müjdesi... Patrick Van Aanholt takımından ayrılıyor!

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Tecrübeli oyuncu 2017 yılında 14 milyon sterlin'e Sunderland'dan Crystal Palace'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE İLE DE ADI ANILIYOR

Patrick van Aanholt'un adı Galatasaray'ın yanında Fenerbahçe ile de anılıyor. Defans oyuncusu bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Crystal Palace önümüzdeki sezon için yeni bir takım yapılandırmak istiyor ve takımı gençleştirmek adına çalışmalar yapıyor.