Son dakika: Kalp krizi geçiren Danimarkalı Eriksen için flaş karar! Kabul etti...

Eriksen'in bu çözüm yolunu kabul ettiğini ifade eden Boesen, "Bu cihaz, ritim bozukluğu sebebiyle geçirilen kalp krizlerinin ardından gereklidir. Eriksen de bu çözümü kabul etti. Bu tedavi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı." şeklinde konuştu.