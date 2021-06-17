Son dakika: Kalp krizi geçiren Danimarkalı Eriksen için flaş karar! Kabul etti...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... EURO 2020'nin ikinci gününde oynanan Danimarka-Finlandiya müsabakasında Eriksen'in bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirmesi herkesi şoke etmişti. Yıldız futbolcu bilincini kaybetmiş, doktorların saha ortasında kalp masajı ve diğer tıbbi müdahaleleriyle hayatta kalmıştı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Eriksen'in sağlık durumu iyi, gerekli tetkiklerin ardından ise tedavi şekli de belli oldu.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle ani kalp krizi geçiren Eriksen'in kalbine bir cihaz takılmasına karar verildi. ICD adı verilen bu cihaz kalp atışlarını izliyor ve kalp ritmini düzenliyor.
Danimarka'nın takım doktoru Morten Boesen, Eriksen'in kalbine bu cihazın takılacağını ifade etti. Boesen, "Eriksen çeşitli tetkiklerden geçti ve kalbine cihaz takılmasına karar verildi." dedi.
Eriksen'in bu çözüm yolunu kabul ettiğini ifade eden Boesen, "Bu cihaz, ritim bozukluğu sebebiyle geçirilen kalp krizlerinin ardından gereklidir. Eriksen de bu çözümü kabul etti. Bu tedavi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı." şeklinde konuştu.
Danimarka A Milli Takım doktoru, "Herkesi Eriksen'e ve ailesine huzur vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Inter forması giyen 29 yaşındaki Eriksen'in futbol kariyerinin nasıl şekilleneceği ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlara göre yıldız ismin bir daha futbola dönmesi zor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.