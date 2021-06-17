Taş gibi golcü

Sabah Spor F.Bahçe’nin yeni transferi Serdar Dursun’u A’dan Z’ye analiz etti
Sessizce gelip, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki forvet hakkında herkesin bildiği Darmstadt ile 27 gol atıp Bundesliga 2'de gol kralı olması... İşte bilinmeyenleri:
6 YILDIR Almanya'da top koşturan Serdar Dursun'un adı hiç sakatlıkla anılmadı. 1.90 boyuyla sağlam bir yapısı olan Dursun,kariyerinde sadece2 kez sakatlık yaşadı. Toplam 5 maç kaçırdı.
AGRESİF bir yapısı olmasına rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Fürth'de oynarkenbir kez sarı kart cezalısıdurumuna düştü.
SEZONU gol kralı olarak kapatırken, 27 golün 6'sını kafa ile attı. 3 tanesini sol vuruşla ağlara gönderirken, diğer gollerini penaltıdan (4) ve sağ ayakla (14) filelerle buluşturdu.
KARIYERİNDE 6 penaltı atışı kullanan golcü oyuncu,sadece birini kaçırdı.
ALMANYA'DAsahada kaldığı11 bin 599 dakikada67 defa ağları sarsıp,173 dakikada bir golbulmayı başardı.
KARIYERININbüyük birbölümünü Almanya'dasürdüren SerdarDursun, en çok skorakatkıyı geçen sezonteknik direktör MarkusAnfang ile gerçekleştirdi. 29'luk golcü, 38 kez gole doğrudan etki etti (29 gol-9 asist). Anfang, bu sezon Werder Bremen'in hocası oldu.
SZALAI KAPIŞ KAPIŞ!
FENERBAHÇE'NİNdevre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy göstermeye başladı. Portekiz'e yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan 23yaşındaki stoper, takımı 3-0yenilse de futboluyla alkışaldı. İngiltere'den Leicester City ve Newcastle United bu maça Szalai için gözlemci gönderirken, İspanya basınıAtletico Madrid'in Macarfutbolcu ile ilgilendiğiniyazdı. Sarı-lacivertliler, 4 yıllık kontratı olan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakıyor.