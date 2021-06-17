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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Taş gibi golcü

UĞUR ÇEM
Taş gibi golcü

Sabah Spor F.Bahçe’nin yeni transferi Serdar Dursun’u A’dan Z’ye analiz etti

Sessizce gelip, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki forvet hakkında herkesin bildiği Darmstadt ile 27 gol atıp 'de gol kralı olması... İşte bilinmeyenleri:

6 YILDIR 'da top koşturan Serdar Dursun'un adı hiç sakatlıkla anılmadı. 1.90 boyuyla sağlam bir yapısı olan Dursun, kariyerinde sadece 2 kez sakatlık yaşadı. Toplam 5 maç kaçırdı.

AGRESİF bir yapısı olmasına rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.
Fürth'de oynarken bir kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

SEZONU gol kralı olarak kapatırken, 27 golün 6'sını kafa ile attı. 3 tanesini sol vuruşla ağlara gönderirken, diğer gollerini penaltıdan (4) ve sağ ayakla (14) filelerle buluşturdu.

KARIYERİNDE 6 penaltı atışı kullanan golcü oyuncu, sadece birini kaçırdı.

ALMANYA'DA sahada kaldığı 11 bin 599 dakikada 67 defa ağları sarsıp, 173 dakikada bir gol bulmayı başardı.

KARIYERININ büyük bir bölümünü Almanya'da sürdüren Serdar Dursun, en çok skora katkıyı geçen sezon teknik direktör Markus Anfang ile gerçekleştirdi. 29'luk golcü, 38 kez gole doğrudan etki etti (29 gol-9 asist). Anfang, bu sezon 'in hocası oldu.

SZALAI KAPIŞ KAPIŞ!
FENERBAHÇE'NİN devre arasında 'den kadrosuna kattığı , EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy göstermeye başladı. Portekiz'e yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki stoper, takımı 3-0 yenilse de futboluyla alkış aldı. İngiltere'den Leicester City ve Newcastle United bu maça Szalai için gözlemci gönderirken, İspanya basını Atletico Madrid'in Macar futbolcu ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertliler, 4 yıllık kontratı olan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakıyor.

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Taş gibi golcü
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