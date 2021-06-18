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Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:39

, futbolcusu hakkında açıklama yaptı

AA
Ankaragücü, futbolcusu İbrahim Akdağ hakkında açıklama yaptı

MKE Kulübü, takımdan ayrıldığını açıklayan futbolcusu 'ın bu kararının kendisini bağladığını, oyuncunun tazminat ödemesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı feshedebileceğini bildirdi. Açıklamada "İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır" denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medyası üzerinden kulüpten ayrıldığını duyuran 30 yaşındaki futbolcunun kararının kendisini bağladığı belirtildi.

'ın açıklamasının üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her futbolcumuzun, sözleşmesini tazminat ödemek koşuluyla tek taraflı feshetme hakkı saklı kalmaktadır. İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır. Kimse 'nden büyük değildir." ifadelerine yer verildi.

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Ankaragücü, futbolcusu İbrahim Akdağ hakkında açıklama yaptı
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