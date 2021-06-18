Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Christian Eriksen geçtiğimiz günlerde kendisini iyi hissetiğini ve sonuçlarını beklediğini açıklamıştı.
Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Bugün Helsingor'daki milli takımı da ziyaret etti ve oradan eve gidip ailesiyle vakit geçirecek." denildi.
ERİKSEN'E KALP PİLİ TAKILACAK
EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde saha ortasında aniden kalbi duran Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon, 29 yaşındaki yıldıza ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacağını belirtti.
Ajax forması giyen Hollandalı Daley Blind de 2019'da rahatsızlanınca kalp pili takılmış ve futbol yaşamına devam etmişti. ICD, kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir cihaz.
TAKIM DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Danimarka'nın takım doktoru Morten Boesen, Eriksen'in kalbine bu cihazın takılacağını ifade etti. Boesen, "Eriksen çeşitli tetkiklerden geçti ve kalbine cihaz takılmasına karar verildi." dedi.
Eriksen'in bu çözüm yolunu kabul ettiğini ifade eden Boesen, "Bu cihaz, ritim bozukluğu sebebiyle geçirilen kalp krizlerinin ardından gereklidir. Eriksen de bu çözümü kabul etti. Bu tedavi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı." şeklinde konuştu.
FUTBOL OYNAYAMAZ DENİLMİŞTİ
Inter forması giyen 29 yaşındaki Eriksen'in futbol kariyerinin nasıl şekilleneceği ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlara göre yıldız ismin bir daha futbola dönmesi zor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.
TAKIM KAPTANI KJAER: GÖSTERDİĞİMİZ DURUŞTAN GURUR DUYUYORUM
Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer, EURO 2020'deki ilk karşılaşmaları olan Finlandiya maçında bilincini kaybederek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan Christian Eriksen'le ilgili konuştu.
Fenerbahçeli eski oyuncu, "Önemli olan tek şey Eriksen'in iyi olması. Bu zor süreçte takım olarak gösterdiğimiz duruştan gurur duyuyorum. Bugün Belçika maçında kalbimizde ve aklımızda Eriksen olacak" ifadelerini kullandı.