Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?
Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:17 Son Güncelleme: 18.6.2021 20:08

Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! futbola dönecek mi?

Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?

Son dakika haberi: , 'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Erikse'in ayrıca takım arkadaşlarını ziyaret ettiği ve daha sonra ailesiyle birlikte eve geçtiği ifade edildi. Eriksen'in futbola dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. İşte Eriksen ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Christian Eriksen geçtiğimiz günlerde kendisini iyi hissetiğini ve sonuçlarını beklediğini açıklamıştı.

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Bugün Helsingor'daki milli takımı da ziyaret etti ve oradan eve gidip ailesiyle vakit geçirecek." denildi.

ERİKSEN'E KALP PİLİ TAKILACAK

EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde saha ortasında aniden kalbi duran Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon, 29 yaşındaki yıldıza ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacağını belirtti.

Ajax forması giyen Hollandalı Daley Blind de 2019'da rahatsızlanınca kalp pili takılmış ve futbol yaşamına devam etmişti. ICD, kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir cihaz.

TAKIM DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Danimarka'nın takım doktoru Morten Boesen, Eriksen'in kalbine bu cihazın takılacağını ifade etti. Boesen, "Eriksen çeşitli tetkiklerden geçti ve kalbine cihaz takılmasına karar verildi." dedi.

Eriksen'in bu çözüm yolunu kabul ettiğini ifade eden Boesen, "Bu cihaz, ritim bozukluğu sebebiyle geçirilen kalp krizlerinin ardından gereklidir. Eriksen de bu çözümü kabul etti. Bu tedavi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı." şeklinde konuştu.

FUTBOL OYNAYAMAZ DENİLMİŞTİ

Inter forması giyen 29 yaşındaki Eriksen'in futbol kariyerinin nasıl şekilleneceği ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlara göre yıldız ismin bir daha futbola dönmesi zor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.

TAKIM KAPTANI KJAER: GÖSTERDİĞİMİZ DURUŞTAN GURUR DUYUYORUM

Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer, EURO 2020'deki ilk karşılaşmaları olan Finlandiya maçında bilincini kaybederek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan 'le ilgili konuştu.

Fenerbahçeli eski oyuncu, "Önemli olan tek şey Eriksen'in iyi olması. Bu zor süreçte takım olarak gösterdiğimiz duruştan gurur duyuyorum. Bugün Belçika maçında kalbimizde ve aklımızda Eriksen olacak" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Son Dakika Haberi: Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
SON DAKİKA: MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Dijital karneler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile erişime açıldı
Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'
Son dakika haberi: Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor
Farah Zeynep Abdullah’ı sosyal medyada çıldırttılar! Yeşil saç kavgası
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA