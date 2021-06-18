Son dakika: Galatasaray'a müjdeli haber! Mustafa Cengiz'den Finansal Fair Play açıklaması

Son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın (19 Haziran) yapılacan seçimle koltuğunu yeni başkana devredecek. Sarı-kırmızılı kulübe veda ederken basın mensuplarıyla bir toplantı yapan Cengiz, camiaya müjdeli bir haber verdi. UEFA ile yapılan ve transferde oyuncu satmadan-oyuncu alınmasını engelleyen Finansal Fair Play anlaşmasından 1 yıl erken çıkmayı başardıklarını ifade etti.
Cengiz, UEFA'yı ikna ettiklerini ve 1 yıl erkenden anlaşmanın sonlandığını belirtti. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
"Geldiğimizden beri Finansal Fair Play ile uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık ama kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Arkasından CAS'a gitti dava. Orada da kazandık. Satmadan alamama kuralı bizi çok sınırladı. Bize eleştiride bulundular, onlara da hak veriyorum.
Şİmdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar.
UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım.Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye. Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı.
Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor."
"GALATASARAY'IN HUZURA İHTİYACI VAR"
Yarın seçimlerde başkanlık için mücadele edecek olan adaylara da bir çağrıda bulunan başkan Cengiz, "Bu bir günde olmadı, çok çalıştık. Galatasaray dünya bu yapılandırmadan çıkış yapan sanırım ilk Türk takımı. Sizlerin varlığı bana her zaman güç verdi. Kötü söyleyenler de oldu, canları sağ olsun. Camia bugünlerde çok gergin, ben huzur istiyorum. Seçime baş kaldırıp nasıl seçim yapabilirdim? Lütfen, bütün adaylar değerli. Bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlarım var. Birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Zaten sadece bana çatıyorlar. Demek ki hızlarını alamamışlar ama kızmıyorum. Birbirinize sert yapmayın, Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. 2 aydır her platformda konuşuldu. Ben hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Özellikle konuşmadım çünkü seçim halinin düzgünce yürümesini istedim" şeklinde konuştu.
"BEN HİÇBİR ADAYA DÜŞMAN DEĞİLİM"
Yarın yapılacak olan başkanlık seçiminde desteklediği bir aday var mı, soruna ise başkan Cengiz, "Benim için hepsi değerli çünkü hepsi Galatasaraylı. Onlar da kendini yoruyor ve parçalıyor. Burada önemli olan iyilikle anılmak. Ben öyle anılmak isterim. Ben, hiçbirine düşman değilim. İsterim ki hepsi başarılı olsun. Takdir edersiniz ki, kurumsal hafıza çok önemli. 65 milyon Euro, kredi kullanma durumu vardı ve bunlar kalkıyor. Yeni gelecek başkan, finansal fair play açısından dümdüz bir yolda yürüyecek. Bu yılı biz hallettik. Önümüzdeki yıl aşma noktasını da kaldırıyoruz. Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşması var. Yapılan anlaşma çok hayırlı. Şimdi yürüyen bir süreç var" cevabını verdi.