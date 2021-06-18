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Giriş Tarihi: 18.6.2021 08:21 Son Güncelleme: 18.6.2021 08:47

'da Sörloth transferi için ilk temas sağlandı

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'da Sörloth transferi için ilk temas sağlandı

, eski golcüsü 'u geri getirmek için ile resmi temaslara başladı. 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.

, eski golcüsü 'u geri getirmek için ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı ile görüşen Başkan , "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı.

Tatilde bulunan 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.

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Trabzonspor'da Sörloth transferi için ilk temas sağlandı
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