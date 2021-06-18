Trabzonspor'da Sörloth transferi için ilk temas sağlandı

Trabzonspor, eski golcüsü Alexander Sörloth'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı.