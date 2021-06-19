Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salondan ayrıldı!

Son dakika... Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Galatasaray TV'den naklen yayınlanan seçim heyecanında artık son viraja girildi. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan biri Galatasaray'ın yeni başkanı olacak. Adaylardan Metin Öztürk, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı. Yiğit Şardan'ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da genel kuruldan ayrıldı.
Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ı tebrik etti.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (16. SANDIK)
16. SANDIK TOPLAM OY: 161
Burak Elmas: 54
Eşref Hamamcıoğlu: 49
Yiğit Şardan: 25
Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1