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Giriş Tarihi: 19.6.2021 19:28 Son Güncelleme: 19.6.2021 19:31

Galatasaray Başkan adaylarından ve salondan ayrıldı!

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salondan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da seçim heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılılarda seçim yarışını önde götürüyor. Son sandıklara gelindikçe 'ın oyları da artıyor. Galatasaray TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre başkan adaylarından ve Yiğit Şardan'ın ekibindeki salondan ayrıldı.

Son dakika... Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Galatasaray TV'den naklen yayınlanan seçim heyecanında artık son viraja girildi. ve 'ndan biri Galatasaray'ın yeni başkanı olacak. Adaylardan , Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı. Yiğit Şardan'ın ekibinde yer alan da genel kuruldan ayrıldı.

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ı tebrik etti.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (16. SANDIK)

16. SANDIK TOPLAM OY: 161

Burak Elmas: 54

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Yiğit Şardan: 25

Metin Öztürk: 30

İbrahim Özdemir: 1

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Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salondan ayrıldı!
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