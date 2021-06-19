Galatasaray’da tarihi seçim!

G.Saray camiası 38. başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Saat 10.00'daG.Saray Lisesi'nde başlayacakolan oy verme işlemi 15.00'tesona erecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmadığı kongrede Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Aidatlarını yatıran8 bin 500 üyeninoy kullanma hakkı bulunurken,katılımın 4-5 bin arasındaolması bekleniyor.
30 SANDIK OLACAK
G.Saray Lisesi'nde yoğun Kovid-19 tedbirleri alınırken, kalabalığı azaltmak adınasandık sayısı 30'a çıkarıldı.
BÜYÜK MÜJDE
Bugün başkanlık koltuğundaki son günü olan Mustafa Cengiz, camiaya bir müjdeyle veda etti. Başkan, UEFA ile uzun süredir yapılan görüşmeler sonrasında Finansal Fair-Play anlaşmasından 1 yıl erken ayrıldıklarını açıkladı. Önemli bir başarıya ulaştıklarını belirten Cengiz, "1 yılımız olmasınarağmen UEFA Finansal Fair Play'dençıktık. 3-4 aydır uğraşıyorum. Çok mutluyum. İki kez anlaşma yapıp üstüne de erken çıkış yapan ilk kulübüz. Herkes kendi destanını yazar. Yenigelecek başkan FFP açısından dümdüzyürüyecek. Sattığın kadar alma, en fazla65 milyon Euro kredi limiti gibi kısıtlamalarartık yok" ifadelerini kullandı. G.Saray'in eli transferde rahatlarken, Mostafa Mohamed'in de bonservisini almada zorluk çekmeyecek.
ŞARDAN'I İŞARET ETTİ
"Camia aylardır seçim için uğraşıyor. Huzur istiyorum. Belden aşağı, belden yukarı kavgalar var. Ağır sözler kullanılıyor. Adaylar lütfen birbirlerine çatmasınlar. Zaten hepsi bir tek bana çatıyor. Hızlarını alamadılar herhalde. Adaylardan YiğitŞardan'ın listesinde çoksayıda arkadaşım var,kurumsal hafıza çokönemli."
3.5 YILLIK CENGIZdönemi sona eriyor
20 Ocak 2018'de yapılan seçimde bin 703 oy alarak, bin 623 oy toplayan Dursun Özbek'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, bugün veda ediyor. Göreve gelir gelmez UEFA ile Finansal Fair- Play görüşmelerinde zorlu bir sürece giren ve Avrupa'dan men cezasını önleyen Cengiz; futbolda 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Florya'yı 120 milyon TL'ye kulübün elinde tutan Cengiz, Kemerburgaz projesini de hayata geçirdi.
SEÇİM ANALİZİ
LEVENT TÜZEMEN
Elmas&Hamamcıoğlu arasında geçecektir
G.Saray, 2006 seçimlerinden bu yana bugün beş adayın rekabetine tanık olacak. Burak Elmasve Metin Öztürk uzun süredirçalıştılar ve projeler ürettiler. Daha sonra Eşref Hamamcıoğlu, camiadaki muhafazakâr kesimin desteğiyle aday oldu. Yiğit Şardanda kendi ifadesiyle başkanlığaitildi. Eşref Bey'in arkasındaİnan Kıraç var. Yiğit Şardan'ı ise Adnan Polat ve Mustafa Cengiz destekliyor. Seçime katılacak üye sayısı kazananı belli edecek. Adaylar, seçmenlerini getirip oy attırmak için her türlü hazırlığını yaptı. Yurt dışından gelecekler de olacak, evlerinden aldırılacak üyeler de… 'Şubaşkan kazanır' dersem G.Saraylı üyelerin iradesine saygısızlık yapmış olurum. Sadece tespit yapabilirim. Seçimin Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçeceği düşünülüyor. Yiğit Şardanve Metin Öztürk'ün ise alacağıoyları yabana atmamak gerekir. Seçimi kim kazanırsa kazansın, G.Saray'da son yıllarda kaybolan sevgi ve dostluk ruhunun yeniden kazandırılması gerekiyor. ÇünküG.Saray'da kavgaya yer yok.
DİVAN KURULU'NDA KAZANAN DERKAN
G.Saray'da dün yapılan Divan Kurulu seçiminde ipi Aykutalp Derkan göğüsledi. Eşref Hamamcıoğlu döneminde başkan yardımcısı olan Derkan, dün yapılan seçimde Niyazi Yelkencioğlu'na karşı yarıştı. Derkan 446 oyla zafere uzanırkenrakibi Yelkencioğlu ise 332 oydakaldı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni Divan Kurulu'nda İbrahim Ziyal veSonay Kale başkan yardımcıları,Z.Nilüfer Sanvar ve Öner Kılıçda yazman olarak görev yapacak. 1959 G.Antep doğumlu olan Aykutalp Derkan, G.Saray Lisesi ve İTÜ Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği bölümü mezunu.
İŞTE ADAYLAR VE LİSTELERİ METİN ÖZTÜRK ASİL:
Nasuhi Sezgin
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Morova
Erol Erkuloğlu
Asena Dinçbaylı
İsmail Sarıkaya
Osman Aral
Emre Alkin
Dikran Gülmezgil
Nihat Kırmızı. YEDEK:
Sencer Seren
Sinan Müderrisoğlu
Halil Cem Burnaz
Tanur Lara Yılmaz
Ethem Baturalp Pamukçu.
İBRAHİM ÖZDEMİR
ASİL:
Mustafa Torok Tanrıyar
Mustafa Keten
Hilmi Develi
Volkan Vural
Cemal Sedat Dayıoğlu
Murat Atay
Selim Demir
Banu Kavak
Ali Fatinoğlu
Tamer Koldaş. YEDEK:
Tunç Üner
Reyhan Çelik
Emre Eti
Cenk Gönenç
Deniz İsmail Aras.
EŞREF HAMAMCIOĞLU
ASİL:
Osman Kocaman
Tuncer Hunca
Hayri Gürkan Eliçin
Ahmet Arif Bağlıca
Levent Yaz
Ahmet Cemal Özgörkey
Cenk Nuri Soyer
Cevat Genç
Ahmet Yavuz
Ecem Tezel Aldanmaz. YEDEK:
Mehmet Emre Mısırlı
Emin Tan Bilge
Murat Karaman
Şükran Pelin Öztekin
Yusuf Mutlu Yıldız.
BURAK ELMAS
ASİL:
Ali Polat Bengiserp
Mehmet Remzi Sanver
Başak Karaca
Bikem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Şükrü Köksal Ünlü
Mustafa Özgür Kalelioğlu
Rezan Epözdemir
Özgür Işıtan Gün. YEDEK:
İbrahim Reha Keskin
Selim Sefada
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
Mehmet Polat Kalafatoğlu
Ahmet Ozan Şener.
YİĞİT ŞARDAN
ASİL:
Özcan Çetin Soy
Abdurrahim Albayrak
Murat Yalçındağ
Ahmet Aslan
Mete Serkan Sevim
Ömer Mafa
Dorukhan Acar
Begüm Özkan
Murat Özkaya
Murat Erkul. YEDEK:
Esen Sirel Ongun
Levent Karadeniz
Abdullah Günhan Aksoy
Kerim Polat
Hamit Karasu.