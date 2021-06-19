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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Galatasaray’da tarihi seçim!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da tarihi seçim!

Sarı-kırmızılı camiada nefesler tutuldu! Yeni başkan bugün belli olacak. 5 adayın yarışacağı seçimde mor, sarı, yeşil, kırmızı, ise gri renkli pusulaya sahip. Saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak olan oy verme işlemi 15.00'te sona erecek

G.Saray camiası 38. başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Saat 10.00'da G.Saray Lisesi'nde başlayacak olan oy verme işlemi 15.00'te sona erecek. Mevcut başkan 'in aday olmadığı kongrede mor, sarı, yeşil, kırmızı, ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Aidatlarını yatıran 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, katılımın 4-5 bin arasında olması bekleniyor.

30 SANDIK OLACAK
G.Saray Lisesi'nde yoğun Kovid-19 tedbirleri alınırken, kalabalığı azaltmak adına sandık sayısı 30'a çıkarıldı.

BÜYÜK MÜJDE
Bugün başkanlık koltuğundaki son günü olan Mustafa Cengiz, camiaya bir müjdeyle veda etti. Başkan, UEFA ile uzun süredir yapılan görüşmeler sonrasında Finansal Fair-Play anlaşmasından 1 yıl erken ayrıldıklarını açıkladı. Önemli bir başarıya ulaştıklarını belirten Cengiz, "1 yılımız olmasına rağmen UEFA Finansal Fair Play'den çıktık. 3-4 aydır uğraşıyorum. Çok mutluyum. İki kez anlaşma yapıp üstüne de erken çıkış yapan ilk kulübüz. Herkes kendi destanını yazar. Yeni gelecek başkan FFP açısından dümdüz yürüyecek. Sattığın kadar alma, en fazla 65 milyon Euro kredi limiti gibi kısıtlamalar artık yok" ifadelerini kullandı. G.Saray'in eli transferde rahatlarken, Mostafa Mohamed'in de bonservisini almada zorluk çekmeyecek.

ŞARDAN'I İŞARET ETTİ
"Camia aylardır seçim için uğraşıyor. Huzur istiyorum. Belden aşağı, belden yukarı kavgalar var. Ağır sözler kullanılıyor. Adaylar lütfen birbirlerine çatmasınlar. Zaten hepsi bir tek bana çatıyor. Hızlarını alamadılar herhalde. Adaylardan Yiğit Şardan'ın listesinde çok sayıda arkadaşım var, kurumsal hafıza çok önemli."

3.5 YILLIK CENGIZ dönemi sona eriyor
20 Ocak 2018'de yapılan seçimde bin 703 oy alarak, bin 623 oy toplayan Dursun Özbek'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, bugün veda ediyor. Göreve gelir gelmez UEFA ile Finansal Fair- Play görüşmelerinde zorlu bir sürece giren ve Avrupa'dan men cezasını önleyen Cengiz; futbolda 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Florya'yı 120 milyon TL'ye kulübün elinde tutan Cengiz, Kemerburgaz projesini de hayata geçirdi.

SEÇİM ANALİZİ
LEVENT TÜZEMEN
Elmas&Hamamcıoğlu arasında geçecektir
G.Saray, 2006 seçimlerinden bu yana bugün beş adayın rekabetine tanık olacak. Burak Elmas ve Metin Öztürk uzun süredir çalıştılar ve projeler ürettiler. Daha sonra Eşref Hamamcıoğlu, camiadaki muhafazakâr kesimin desteğiyle aday oldu. Yiğit Şardan da kendi ifadesiyle başkanlığa itildi. Eşref Bey'in arkasında İnan Kıraç var. Yiğit Şardan'ı ise Adnan Polat ve Mustafa Cengiz destekliyor. Seçime katılacak üye sayısı kazananı belli edecek. Adaylar, seçmenlerini getirip oy attırmak için her türlü hazırlığını yaptı. Yurt dışından gelecekler de olacak, evlerinden aldırılacak üyeler de… 'Şu başkan kazanır' dersem G.Saraylı üyelerin iradesine saygısızlık yapmış olurum. Sadece tespit yapabilirim. Seçimin Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçeceği düşünülüyor. Yiğit Şardan ve Metin Öztürk'ün ise alacağı oyları yabana atmamak gerekir. Seçimi kim kazanırsa kazansın, G.Saray'da son yıllarda kaybolan sevgi ve dostluk ruhunun yeniden kazandırılması gerekiyor. Çünkü G.Saray'da kavgaya yer yok.

DİVAN KURULU'NDA KAZANAN DERKAN
G.Saray'da dün yapılan Divan Kurulu seçiminde ipi Aykutalp Derkan göğüsledi. Eşref Hamamcıoğlu döneminde başkan yardımcısı olan Derkan, dün yapılan seçimde Niyazi Yelkencioğlu'na karşı yarıştı. Derkan 446 oyla zafere uzanırken rakibi Yelkencioğlu ise 332 oyda kaldı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni Divan Kurulu'nda İbrahim Ziyal ve Sonay Kale başkan yardımcıları, Z.Nilüfer Sanvar ve Öner Kılıç da yazman olarak görev yapacak. 1959 G.Antep doğumlu olan Aykutalp Derkan, G.Saray Lisesi ve İTÜ Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği bölümü mezunu.

İŞTE ADAYLAR VE LİSTELERİ
METİN ÖZTÜRK
ASİL:
Nasuhi Sezgin
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Morova
Erol Erkuloğlu
Asena Dinçbaylı
İsmail Sarıkaya
Osman Aral
Emre Alkin
Dikran Gülmezgil
Nihat Kırmızı.
YEDEK:
Sencer Seren
Sinan Müderrisoğlu
Halil Cem Burnaz
Tanur Lara Yılmaz
Ethem Baturalp Pamukçu.

İBRAHİM ÖZDEMİR
ASİL:
Mustafa Torok Tanrıyar
Mustafa Keten
Hilmi Develi
Volkan Vural
Cemal Sedat Dayıoğlu
Murat Atay
Selim Demir
Banu Kavak
Ali Fatinoğlu
Tamer Koldaş.
YEDEK:
Tunç Üner
Reyhan Çelik
Emre Eti
Cenk Gönenç
Deniz İsmail Aras.

EŞREF HAMAMCIOĞLU
ASİL:
Osman Kocaman
Tuncer Hunca
Hayri Gürkan Eliçin
Ahmet Arif Bağlıca
Levent Yaz
Ahmet Cemal Özgörkey
Cenk Nuri Soyer
Cevat Genç
Ahmet Yavuz
Ecem Tezel Aldanmaz.
YEDEK:
Mehmet Emre Mısırlı
Emin Tan Bilge
Murat Karaman
Şükran Pelin Öztekin
Yusuf Mutlu Yıldız.

BURAK ELMAS
ASİL:
Ali Polat Bengiserp
Mehmet Remzi Sanver
Başak Karaca
Bikem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Şükrü Köksal Ünlü
Mustafa Özgür Kalelioğlu
Rezan Epözdemir
Özgür Işıtan Gün.
YEDEK:
İbrahim Reha Keskin
Selim Sefada
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
Mehmet Polat Kalafatoğlu
Ahmet Ozan Şener.

YİĞİT ŞARDAN
ASİL:
Özcan Çetin Soy
Abdurrahim Albayrak
Murat Yalçındağ
Ahmet Aslan
Mete Serkan Sevim
Ömer Mafa
Dorukhan Acar
Begüm Özkan
Murat Özkaya
Murat Erkul.
YEDEK:
Esen Sirel Ongun
Levent Karadeniz
Abdullah Günhan Aksoy
Kerim Polat
Hamit Karasu.

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Galatasaray’da tarihi seçim!
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