Halil Dervişoğlu: İsviçre maçında yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz

MERT MÜLDÜR: DAHA İYİ SONUÇLAR HEDEFLEMİŞTİK

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Mert Müldür, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) büyük hedeflerle geldiklerini ancak ilk iki maçta aldıkları sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Mert Müldür, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şampiyonanın şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini aktararak, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.