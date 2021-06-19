Halil Dervişoğlu: İsviçre maçında yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz

Halil Dervişoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, EURO 2020'de beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, "İyi sonuçlar alamadık ve ekip olarak gerçekten çok üzgünüz. Oynayacağımız bir maçımız daha var ve şimdi o maça odaklandık. Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık" ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZE BORÇLUYUZ"
Halil, İsviçre karşısına ilk iki maçta aldıkları sonuçları telafi etmek için çıkacaklarının altını çizerek, "O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü İsviçre maçında vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz. Bu nedenle sahadan galip ayrılmalıyız. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz" şeklinde konuştu.
"BU TAKIMIN SONRAKİ TURNUVALARDA İYİ SONUÇLAR ALMASI GEREKİYOR"
Milli Takım'ın genç bir ekip olduğunun ve deneyimlerinin sadece bu turnuvayla sınırlı tutulmaması gerektiğine inandığını aktaran Halil Dervişoğlu, "Gelecek yıl Dünya Kupası var, başka oyunlar var. Buradaki genç takımın devam etmesi ve sonraki turnuvalarda iyi sonuçlar alması gerekiyor. Bu güzel sonuçları alacağız ve genç oyuncularımız en iyi kulüplere katılmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.
"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Halil son olarak, Bakü'de büyük bir taraftar desteğini arkalarında hissettiklerini vurgulayarak, "Bizi burada olsun olmasın destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyorum. Yine de az olan şansımızı kullanabilmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
MERT MÜLDÜR: DAHA İYİ SONUÇLAR HEDEFLEMİŞTİK
A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Mert Müldür, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) büyük hedeflerle geldiklerini ancak ilk iki maçta aldıkları sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.
Mert Müldür, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şampiyonanın şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini aktararak, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
"TURNUVAYI İYİ BİTİRMEYİ UMUYORUZ"
İsviçre ile yapacakları karşılaşmanın kolay geçmeyeceğinin altını çizen Mert, "İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Küçük bir şans olsa da eleme turuna çıkmak istiyoruz. Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİZE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"
Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasının taraftarlar için iyi bir deneyim olduğunu aktaran Mert Müldür, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stada gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum. Turnuva boyunca taraftarlarımız bize de destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum."