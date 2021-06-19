Halil Dervişoğlu: İsviçre maçında yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz

"BİZE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasının taraftarlar için iyi bir deneyim olduğunu aktaran Mert Müldür, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stada gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum. Turnuva boyunca taraftarlarımız bize de destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum."