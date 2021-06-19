Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 19.6.2021 10:52

, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı ?

Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Galatasaray taraftarları, kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk’ün hayatı hakkında araştırma yapıyor. Galatasaray Divan Kurulu’nun en kıdemli üyelerinden biri olan , kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündemi meşgul ediyor. Bugün yapılacak oylama öncesi başkan adaylarını inceleyen taraftarlar, Galatasaray başkan adayı diye sorguluyor. Öztürk hakkında merak edilenler haberimizde.

Bugün saat 10:00-15:00 arası Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Metin Öztürk mor oy pusulasına sahip olacak. Kulübün 38'inci başkanı olmak için yarışan adaylardan , kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtı aranıyor. Sarı-kırmızı takımın taraftarları, Galatasaray başkan adayı diye de merak ediyor. İşte Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden Metin Öztürk'ün hayatı hakkında merak edilenler.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

İki yıldır seçime hazırlandığını ve kulübe 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayacağını duyuran Öztürk, 14 Mart 1961 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Marmara Üniversitesi'nde İşletme mezunu olan Öztürk, 2015-18 yılları arası GSYİAD başkanlığında bulunmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesidir. 60 yaşındaki Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.

METİN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

41 yıldır ticaret hayatında yer alan Öztürk assistans şirketi sahibidir ve yayıncılık ile reklam sektörlerinde de faaliyet göstermektedir. Babası Süleyman Öztürk Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmıştır. Metin Öztürk'ün kardeşi Çetin Öztürk ise kürek şubesindeki çalışmalarıyla Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kazanmıştır. Ayrıca iki kız bir de erkek evlat sahibi olan Metin Öztürk'ün kızları Galatasaray'ın lisanslı binicisi, oğlu da Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİNDE HANGİ İSİMLER VAR?

Öztürk, seçilmesi halinde kulübe 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayacağını, gelecek yıl seçimi tekrarlayacağını belirtiyor. Göreve gelmesi halinde Fatih Terim'le çalışmayı planlayan Öztürk'ün listesi şu şekilde:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık
Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Son dakika haberler: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
Son dakika haberler... Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Son dakika haberi: İbrahim Reisi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA