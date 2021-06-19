Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Bugün saat 10:00-15:00 arası Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Metin Öztürk mor oy pusulasına sahip olacak. Kulübün 38'inci başkanı olmak için yarışan adaylardan Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtı aranıyor. Sarı-kırmızı takımın taraftarları, Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor diye de merak ediyor. İşte Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden Metin Öztürk'ün hayatı hakkında merak edilenler.
METİN ÖZTÜRK KİMDİR?
İki yıldır seçime hazırlandığını ve kulübe 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayacağını duyuran Öztürk, 14 Mart 1961 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Marmara Üniversitesi'nde İşletme mezunu olan Öztürk, 2015-18 yılları arası GSYİAD başkanlığında bulunmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesidir. 60 yaşındaki Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.
METİN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?
41 yıldır ticaret hayatında yer alan Öztürk assistans şirketi sahibidir ve yayıncılık ile reklam sektörlerinde de faaliyet göstermektedir. Babası Süleyman Öztürk Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmıştır. Metin Öztürk'ün kardeşi Çetin Öztürk ise kürek şubesindeki çalışmalarıyla Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kazanmıştır. Ayrıca iki kız bir de erkek evlat sahibi olan Metin Öztürk'ün kızları Galatasaray'ın lisanslı binicisi, oğlu da Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.
METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİNDE HANGİ İSİMLER VAR?
Öztürk, seçilmesi halinde kulübe 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayacağını, gelecek yıl seçimi tekrarlayacağını belirtiyor. Göreve gelmesi halinde Fatih Terim'le çalışmayı planlayan Öztürk'ün listesi şu şekilde:
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.