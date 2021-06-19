Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Bugün saat 10:00-15:00 arası Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Metin Öztürk mor oy pusulasına sahip olacak. Kulübün 38'inci başkanı olmak için yarışan adaylardan Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtı aranıyor. Sarı-kırmızı takımın taraftarları, Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor diye de merak ediyor. İşte Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden Metin Öztürk'ün hayatı hakkında merak edilenler.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

İki yıldır seçime hazırlandığını ve kulübe 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayacağını duyuran Öztürk, 14 Mart 1961 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Marmara Üniversitesi'nde İşletme mezunu olan Öztürk, 2015-18 yılları arası GSYİAD başkanlığında bulunmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesidir. 60 yaşındaki Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.