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Giriş Tarihi: 19.6.2021 20:35

: "Bizim için önemli olan..."

AA
Roberto Mancini: Bizim için önemli olan...

Milli Takım Teknik Direktörü , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda () karşılaşacakları Galler karşısında iyi oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Mancini, öncelikli hedeflerinin kazanmak ve iyi oynamak olduğunu belirtti.

'de A Grubu'nda 6 puanla lider olan 'nın, 4 puanla ikinci sıradaki Galler ile yapacağı maç öncesi "Gök mavililer"in deneyimli teknik adamı Mancini, basın toplantısı düzenledi.

Grubu ilk sırada tamamlamaları durumunda Belçika ve gibi şampiyonanın favori ekipleriyle karşılaşabilecekleri hatırlatılan Mancini, herhangi bir hesap yapmadıklarını belirtti.

Grubun son maçında elde edecekleri son maça göre bir üst turda ya Londra ya da Amsterdam'a gideceklerini ifade eden Mancini, "Bizim için iyi oynamak ve kazanmak önemli olan. Öncelikli hedefimiz bu. Başka bir amacımız yok. Kazanmak için oynuyoruz, prensibimiz bu ve buna bağlı kalacağız." dedi.

Galler'in teknik açıdan kaliteli oyuncuları olduğuna işaret eden , "Galler mücadele etmesi zor bir takım. Fiziki açıdan güçlü bir takım. Yanılmıyorsam son şampiyonada yarı finalde oynadılar. Zorlu bir mücadele olacak. Bizim hedefimiz bu maçı da kazanmak." diye konuştu.

İtalya'nın şampiyonada şu ana kadar gösterdiği performansla dikkati çektiğinin hatırlatılması üzerine Mancini, kendilerinden "iyi takım" olarak söz edilmesinin kendilerini memnun edeceğini bununla beraber her zaman en iyisi için mücadele ettiklerini söyledi.

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Roberto Mancini: "Bizim için önemli olan..."
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