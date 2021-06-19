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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:29 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:30

, ve Barış Alper transferlerinden vazgeçti

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Burak Kapacak ve Barış Alper transferlerinden vazgeçti

, Bursasporlu ve forması giyen Barış Alper’in transferinden yüksek bonservisler nedeniyle vazgeçti.

, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği ve isimleri için yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Başkan 'nun, "Yabancı oyuncu sınırlaması kararı geldikten sonra bir oyuncuya talip olduk, 3.5 milyon Euro talep edildi" dediği ismin 'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi.

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Trabzonspor, Burak Kapacak ve Barış Alper transferlerinden vazgeçti
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