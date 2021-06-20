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Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:45 Son Güncelleme: 20.6.2021 15:01

'ın ardından sırada var! 'Nerede kalmıştık?'

Burak Elmas'ın ardından sırada Fatih Terim var! 'Nerede kalmıştık?'

'da nefes kesen başkanlık yarışının kazananı oldu. Uzun süre 'nun gerisinde yer alan Elmas, son sandıklarda atağa kalkarak rakibini geçti ve sarı-kırmızılı takımın 38. başkanı oldu. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , zorlu seçim yarışını kaleme alırken, Burak Elmas'ın seçilmeden önce belirttiği gibi 'i hemen takımın başına getirmesi gerektiğini ifade etti.

'da 5 adayın yarıştığı ve son yılların en zorlu başkanlık seçimi sona erdi. İlk 10 sandık sonunda 'nun 232 oy gerisinde yer alan , önemli bir atak yaparak son 3 sandıkta Hamamcıoğlu'nu geride bıraktı. Elmas, 41 oy farkla sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olmayı başardı. 'den koltuğu devralacak olan Elmas'ın ilk işi ise 'le sözleşme imzalamak olacak.

Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarı Burak Elmas, başkanlık seçimini kaleme aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' ilkesi kazandı. Ve yenilikçi oyların temsilcisi, gençlerin kucaklayıp desteklediği Burak Elmas nefesleri kesen bir yarıştan sonra Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

Eşref Hamamcıoğlu, gelenekçi ve muhafazakâr kesimin oylarıyla uzun süre seçimi oy olarak önde götürdü, centilmence yarıştı, centilmence kaybetti. Son iki sandıkta Mustafa Cengiz döneminde zulüm gördüklerini söyleyen ve sonradan G.Saray'a üye olan liseli isimlerin blok halde oylarını Eşref Hamamcıoğlu'na atacakları söyleniyordu.

Ama o gençler özgür iradeleriyle, biat kültürüne uymayıp yenilikçi, genç ve lider Burak Elmas'ı tercih etti. Hoş geldin Burak Elmas. Geçmişte 4 şampiyonluk ve şampiyonluğu yaşadın. Dilerim bu vizyonunla G.Saray'ı şimdi başkan olarak Avrupa'da büyük zaferlere taşırsın. Çünkü bu başarı senin genlerinde var.

YENİDEN AİLE OLUNMALI

G.Saray'ın sevgiye, barışa, dostluğa ve birlikteliğe ihtiyacı var. Güler yüzünle, örnek olduğun aile hayatınla, G.Saray'ı yeniden bir aile haline getireceğine inanıyorum. Başkan olmanda liseli ve lisesiz oyların büyük payı var.

Seçimi kazandıktan sonra rakibin ve büyüğün Eşref Hamamcıoğlu'nu koluna girip kürsüye kadar götürmen G.Saray'da uzun süredir aranan barışı da geri getirecektir.

Biliyorum ki bugünden itibaren Florya'da Fatih Terim dönemi başlayacaktır. Faruk Süren- Fatih Terim birlikteliği nasıl G.Saray'ı Avrupa'da marka haline getirdiyse şimdi Burak Elmas- Fatih Terim birlikteliği G.Saray'ın daha da büyümesini sağlayacaktır.

Çiçeği burnunda Burak Elmas'a, Galatasaray'ın İmparatoru Fatih Terim'e şöyle sesleniyorum: 'Nerede kalmıştık?'

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Burak Elmas'ın ardından sırada Fatih Terim var! 'Nerede kalmıştık?'
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