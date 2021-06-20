Burak Elmas'ın ardından sırada Fatih Terim var! 'Nerede kalmıştık?'

Ama o gençler özgür iradeleriyle, biat kültürüne uymayıp yenilikçi, genç ve lider Burak Elmas'ı tercih etti. Hoş geldin Burak Elmas. Geçmişte 4 şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğu yaşadın. Dilerim bu vizyonunla G.Saray'ı şimdi başkan olarak Avrupa'da büyük zaferlere taşırsın. Çünkü bu başarı senin genlerinde var.