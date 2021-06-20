Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'in yolu Ege'den geçti

POGBA DA EGE'DE PARLAMIŞTI

Futbolda İtalyan ekibi Juventus'tan 2016 yılında İngiltere'nin ünlü kulübü Manchester United'a o dönem için tüm zamanların rekoru olan 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız milli futbolcu Paul Pogba'nın yıldızı da Ege'de parlamıştı. Juventus'la 4 Serie A, Manchester United'la 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Mill Takımı'yla şampiyon olup, halen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ter döken ünlü orta saha oyuncusunun 16 yaşındayken formasını giydiği Fransa U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nda 2009'da şampiyon oldu. Pogba, 26-31 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen kupada ülkesinin milli takımının kaptanlığını da yaptı. Turnuvada B Grubu'nda yer alan Fransa, İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı 3 maçı da kazanıp finale çıktı. O yıl Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Fransa'nın gollerinden ilkini Pogba attı. Pogba, takım kaptanı olarak Ege Kupası'nı havaya kaldırdı.