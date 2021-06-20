Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Djaniny için teklifi görelim’
Giriş Tarihi: 20.6.2021

‘Djaniny için teklifi görelim’

YUNUS EMRE SEL
‘Djaniny için teklifi görelim’

Trabzonspor’un tecrübeli forveti için birçok menajer yetki belgesi almak amacıyla başvuru yaptı. Yönetim, “Teklifleri getirin, değerlendirelim” diyerek TOK SATICI rolü oynadı

Trabzonspor'da transfer teklifi beklenen oyunculardan için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim gelecek teklifleri beklemeye başladı. Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor kulübüne bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için teknik direktör 'ya da danışılarak nihai karar verilecek.

DJANİNY GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Djaniny, geçen sezonu 31 maçta 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

'E PİYANGO
TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını 8+6 şeklinde uygulama kararı sonrası Trabzonspor'da transfer planı önemli oranda değişmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, daha önce takım içinde kiraya vereceği genç oyuncular için tekrar değerlendirme yaptı. Avcı, 19 yaşındaki ön libero Hakan Yeşil'i hazırlık kampına götürme kararı aldı. Deneyimli teknik adam, kamp sonrası genç oyuncu için son kararını verecek.

MERAŞ İÇİN UMUT KALMADI!
TRABZONSPOR'DA sol bek için görüşmelerin hızlandığı Umut Meraş, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını menajerler aracılığıyla iletti. Kulübü de istediği 4 milyon Euro'da geri adım atmadı. Trondsen'in kampta sergileyeceği performansa göre sol bek transferi gündeme alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'
Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Son dakika haberi: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu
Son dakika haberler: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika: Galatasaray 38. Başkanı Burak Elmas oldu! Kıran kırana geçen seçim nefes kesti...
Babalar Günü Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: İşte En güzel, Kısa ve Resimli Babalar Günü Mesajı ve Şiirleri
Son Dakika Magazin Haberleri: Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Ünlü oyuncu 'Hadise' sessizliğini bozdu!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Djaniny için teklifi görelim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA