Hakan Çalhanoğlu: "Hayal kurduk ama olmadı..."

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye İsviçre mağlubiyetiyle beraber puansız şekilde veda etti. Turnuvayı galibiyet alamadan milliler, büyük umutlarla girilen Avrupa Şampiyonası'na erken veda etti.

Karşılaşmanın ardından milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu duygularını aktardı. Çalhanoğlu, "Büyük hedeflerle geldik hayal kurduk, istediğimiz gibi olmadı." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle...

"Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık.

Önümüzde daha Dünya Kupası var. Seyircilerimizi üzdük ama onlar nasıl üzüldüyse biz de üzüldük. Yola devam etmek zorundayız. Önümüzdeki Dünya Kupası'na bakmalıyız.

Başımızı dik tutmalıyız. EURO 2016'da oynayan sadece üç oyuncu vardı. Ben, Ozan ve Burak Ağabey. Önümüzde daha çok turnuva var."