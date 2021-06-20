Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu: "Hayal kurduk ama olmadı..."
Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:36 Son Güncelleme: 20.6.2021 21:41

: "Hayal kurduk ama olmadı..."

Hakan Çalhanoğlu: Hayal kurduk ama olmadı...

, İsviçre maçının ardından 'ye puansız şekilde veda etti. İsviçre maçının ardından duygularını aktaran , "Büyük hedeflerle geldik hayal kurduk, istediğimiz gibi olmadı." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımımız, 'ye İsviçre mağlubiyetiyle beraber puansız şekilde veda etti. Turnuvayı galibiyet alamadan milliler, büyük umutlarla girilen 'na erken veda etti.

Karşılaşmanın ardından milli futbolculardan duygularını aktardı. Çalhanoğlu, "Büyük hedeflerle geldik hayal kurduk, istediğimiz gibi olmadı." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle...

"Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık.

Önümüzde daha Dünya Kupası var. Seyircilerimizi üzdük ama onlar nasıl üzüldüyse biz de üzüldük. Yola devam etmek zorundayız. Önümüzdeki Dünya Kupası'na bakmalıyız.

Başımızı dik tutmalıyız. EURO 2016'da oynayan sadece üç oyuncu vardı. Ben, Ozan ve Burak Ağabey. Önümüzde daha çok turnuva var."

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Hakan Çalhanoğlu: "Hayal kurduk ama olmadı..."
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