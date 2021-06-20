'BAŞARIZLIĞIN SORUMLUSU ŞENOL GÜNEŞ!'

Adamlar araya en az 15 tane top soktular hem de bunlar bizim ceza alanında. Orada bile topu alamıyoruz. Ayıp! Bunun sorumlusu futbolcular değil kesinlikle Şenol Güneş'tir. Kenarda bile kendisinin ruhu yok, hiç iyi hatırlamamış.