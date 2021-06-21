Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'
Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:19 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:37

: 'ndan 'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

haberi... Milli takımım İtalya ve Galler maçlarının ardından İsviçre karşısında da sahadan mağlup ayrıldı. İsviçre baştan sona kadar üstün oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Millilerimizin 'deki ilk golünü İrfan Can Kahveci kaydetti. Maçın devre arasında açıklmalarda bulunan , 'i istifaya davet ederken oyunculara da eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

, bizim için kabus gibi geçti! İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden milliler gruptaki son maçında bu kez İsviçre'ye mağlup oldu. Seferovic ve Shaqiri'nin gollerine engel olamayan Türkiye, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İrfan Can Kahveci, takımımızın turnuvada attığı tek golün sahibi oldu. Sabah Gazetesi Yazarı , 'i o sözlerle eleştirdi.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

SON DAKİKA: 'ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERİM!'

Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu , Türkiye - İsviçre maçının devre arasında açıklamalarda bulundu. İsviçreli oyuncuların bizim futbolculara göre çok daha atak ve organize olduğunu ifade eden Toroğlu, 'e yüklendi.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

'Doğru yaptığımız ne var? 15-20 sene evvel olsaydı bu takımda oynardım. Beyazlılara top geçince kırmızılılar nerede duruyor? Bizimkiler hep sahte oynuyor, hem sahye koşuyorlar. İsviçre nasıl dönüyor, biz nasıl dönüyoruz? Tehlikeli alanlara top taşıyamıyoruz.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

'BAŞARIZLIĞIN SORUMLUSU ŞENOL GÜNEŞ!'

Adamlar araya en az 15 tane top soktular hem de bunlar bizim ceza alanında. Orada bile topu alamıyoruz. Ayıp! Bunun sorumlusu futbolcular değil kesinlikle 'tir. Kenarda bile kendisinin ruhu yok, hiç iyi hatırlamamış.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

'KADRO TERCİHLERİ ÇOK YANLIŞ...'

İsviçreli futbolcuların tamamı maçı yaşıyor, bizimkiler oyunu yaşamıyor. Bizim milli takımın böyle olmaması lazım. Kadro tercihlerini teknik adam yanlış yapıyor.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

Takım olamadık. Bu takım bu futboldan daha iyi oynar. İyi bir teknik adamın elinde bu takım iki kat daha iyi olur.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

Futbol duygusallığı kaldırmaz. Bizim takımda rekabet yok. Bizim futbolculara bu maç 2-0 bitsin mi diye sorsalar, bitsin yanıtını verirler.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

ŞENOL GÜNEŞ'E İSTİFA ÇAĞRISI! 'TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE...'

Ben 'in yerine olsam Türkiye'ye döndükten sonra istifa ederdim! Seyirciler takımı ıslıkladı. Ben milli takımın ıslıklandığını uzun süredir görmedim. Bizim takımın ne istediği belli değil.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

Bale geçen hafta iki oyuncumuzun içinden geçti. Omuz atın ya bari!

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

İkinci yarıda Kenan Karaman, Orkun, Okay, Yusuf Yazıcı ve Dorukhan oyuna giren isimler oldu.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

, İsviçre karşısında Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak ilk 11'ine forma şansı verdi.

Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi! Şenol Güneş'e sert sözler

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'
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