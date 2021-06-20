Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından sıra Fatih Terim de! Görev tarihi belli oldu...

Galatasaray'da merakla beklenen başkanlık seçimi, 19 Haziran günü tamamlandı. Mustafa Cengiz'in ardından sarı-kırmızılı camianın 38. başkanı olan Burak Elmas, 1541 oyla seçildi.
Seçim döneminde Fatih Terim'le çalışacağını her fırsatta dile getiren Elmas, başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk açıklamasını, "Verdiğimiz sözleri tutacağız." şeklinde yaptı.
Bunun üzerine Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Burak Elmas'ın seçilmesi ile birlikte Fatih Terim de yarın Florya'da takımın başına geçecek. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda dış transfer hızlanacak.
FLORYA'YA DÖNÜYOR
Başkan adayları arasında Fatih Terim'e en yakın isim olan Burak Elmas'ın kazanması ile birlikte deneyimli teknik adam da yeniden görevine dönecek. Mustafa Cengiz'in "Sözleşme imzalamayacağım" dediği Terim, sezonun bitmesi ile birlikte tatile çıkarken takımı kendi yardımcılarından Selçuk İnan'a bırakmıştı.
İmparator, Burak Elmas'ın başkan olması sonrasında hemen göreve başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başına geçecek.
TRANSFER PLANLARI HAZIR
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile 20- 21 Temmuz ve 27-28 Temmuz tarihinde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takıma katılırken Ömer Bayram, Emre Taşdemir ile de sözleşme uzatmıştı.
TERİM OY KULLANMADI
31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim dün oy kullanma hakkına sahipti. Ancak seçim sürecinde ismi gündemden düşmeyen Terim, camiaya yönlendirme yapmama adına seçime katılmadı ve oy kullanmadı.
BAŞKANIN GÜNDEMİNDE NE VAR?
1) Çoğunluğu futbolcu alacağı olmak üzere bir ay içinde 270 milyon TL borç ödemesi yapılacak.
2) 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in durumu netliğe kavuşturulacak.
3) İç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile görüşmeler yapılacak.
4) 30 Haziran'a kadar UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alınacak.
5) 56 milyon Euro olan futbol takımı bütçesi, Bankalar Birliği anlaşmasına göre yüzde 20 azaltılacak.
6) Kemerburgaz projesi hayata geçirilecek.
7) Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulunacak.
8) Amatör şubelere sponsorlar bulunacak.
9) 31 Aralık'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar olan satın alma opsiyonu kullanılacak.
10) 2020 ve 2021 yıllarında ertelenen Mali Genel Kurullar gerçekleştirilecek.
OYUNU KULLANDI ALKIŞLARLA GİTTİ
Başkanlık koltuğunu devreden Mustafa Cengiz, sözünü tuttu ve oyunu kullandı. Yoğun trafik nedeniyle Beyoğlu'na gelmekte güçlük çeken ve sandıkların kapanmasına 15 dakika kala oyunu verebilen Cengiz'e yönetiminde 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak koluna girerek eşlik etti.
Oyunu kullanan Cengiz, "Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu. Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Kazanan zafer sarhoşu olmasın" dedi.