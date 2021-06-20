Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından sıra Fatih Terim de! Görev tarihi belli oldu...

BAŞKANIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

1) Çoğunluğu futbolcu alacağı olmak üzere bir ay içinde 270 milyon TL borç ödemesi yapılacak.

2) 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in durumu netliğe kavuşturulacak.

3) İç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile görüşmeler yapılacak.

4) 30 Haziran'a kadar UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alınacak.

5) 56 milyon Euro olan futbol takımı bütçesi, Bankalar Birliği anlaşmasına göre yüzde 20 azaltılacak.