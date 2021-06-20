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Giriş Tarihi: 20.6.2021 07:02

Son dakika: 'da 'ın ardından sıra de! Görev tarihi belli oldu...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından sıra Fatih Terim de! Görev tarihi belli oldu...

Son dakika haberi... 'da 19 Haziran Cumartesi günü yapılan başkanlık seçiminde 1541 oy alan , kulübün 38. başkanı seçildi. Gün boyu süren başkanlık seçimi, Burak Elmas ve 'nun arasında geçti. Son sandıklara geride giren Burak Elmas, son 3 sandıkta atak yaparak, Eşref Hamamcıoğlu'nu geçmeyi başardı. Burak Elmas'ın yeni başkan olmasının ardından gözler 'e çevrildi. Deneyimli teknik adamın 'da göreve başlayacağı tarih belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

'da merakla beklenen başkanlık seçimi, 19 Haziran günü tamamlandı. 'in ardından sarı-kırmızılı camianın 38. başkanı olan , 1541 oyla seçildi.

Seçim döneminde 'le çalışacağını her fırsatta dile getiren Elmas, başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk açıklamasını, "Verdiğimiz sözleri tutacağız." şeklinde yaptı.

Bunun üzerine Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Burak Elmas'ın seçilmesi ile birlikte Fatih Terim de yarın 'da takımın başına geçecek. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda dış transfer hızlanacak.

FLORYA'YA DÖNÜYOR

Başkan adayları arasında Fatih Terim'e en yakın isim olan Burak Elmas'ın kazanması ile birlikte deneyimli teknik adam da yeniden görevine dönecek. Mustafa Cengiz'in "Sözleşme imzalamayacağım" dediği Terim, sezonun bitmesi ile birlikte tatile çıkarken takımı kendi yardımcılarından 'a bırakmıştı.

İmparator, Burak Elmas'ın başkan olması sonrasında hemen göreve başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başına geçecek.

TRANSFER PLANLARI HAZIR

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ile 20- 21 Temmuz ve 27-28 Temmuz tarihinde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ve takıma katılırken , ile de sözleşme uzatmıştı.

TERİM OY KULLANMADI

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim dün oy kullanma hakkına sahipti. Ancak seçim sürecinde ismi gündemden düşmeyen Terim, camiaya yönlendirme yapmama adına seçime katılmadı ve oy kullanmadı.

BAŞKANIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

1) Çoğunluğu futbolcu alacağı olmak üzere bir ay içinde 270 milyon TL borç ödemesi yapılacak.
2) 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in durumu netliğe kavuşturulacak.
3) İç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile görüşmeler yapılacak.
4) 30 Haziran'a kadar UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alınacak.
5) 56 milyon Euro olan futbol takımı bütçesi, Bankalar Birliği anlaşmasına göre yüzde 20 azaltılacak.

6) Kemerburgaz projesi hayata geçirilecek.
7) Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulunacak.
8) Amatör şubelere sponsorlar bulunacak.
9) 31 Aralık'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar olan satın alma opsiyonu kullanılacak.
10) 2020 ve 2021 yıllarında ertelenen Mali Genel Kurullar gerçekleştirilecek.

OYUNU KULLANDI ALKIŞLARLA GİTTİ

Başkanlık koltuğunu devreden Mustafa Cengiz, sözünü tuttu ve oyunu kullandı. Yoğun trafik nedeniyle Beyoğlu'na gelmekte güçlük çeken ve sandıkların kapanmasına 15 dakika kala oyunu verebilen Cengiz'e yönetiminde 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak koluna girerek eşlik etti.

Oyunu kullanan Cengiz, "Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu. Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Kazanan zafer sarhoşu olmasın" dedi.

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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından sıra Fatih Terim de! Görev tarihi belli oldu...
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