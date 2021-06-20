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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:28 Son Güncelleme: 20.6.2021 10:29

: , 15 milyon Euro istiyor

Son dakika: Roma, Cengiz Ünder 15 milyon Euro istiyor

forması giyen milli futbolcumuz 'le 3 Alman kulübü , ve ilgileniyor. İtalyan kulübü ise milli futbolcu için en az 15 milyon Euro istiyor.

ekiplerinden forması giyen 'le 'dan 3 ekip ilgileniyor. 'un haberine göre milli futbolcuyu satmak istemeyen Roma, iyi teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki oyuncunun gitmesine onay verecek.

Tecrübeli oyuncuyla Leverkusen, ve ilgileniyor. 'den bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Ünder için İtalyan temsilcisi, satın aldığı ücretin altında teklif kabul etmeyecek.

Geçen sezonu ekiplerinden 'de kiralık geçiren Ünder, istenilen performansı sergileyememişti. Cengiz Ünder'in Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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Son dakika: Roma, Cengiz Ünder 15 milyon Euro istiyor
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