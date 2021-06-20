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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:25 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:34

Son dakika: 'un Djaniny için teklifi bekliyor

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'un Djaniny için teklifi bekliyor

’un tecrübeli forveti için birçok menajer yetki belgesi almak amacıyla başvuru yaptı. Bordo-Mavili yönetim, "Teklifleri getirin, değerlendirelim” diyerek tok satıcı rolü oynadı.

'da transfer teklifi beklenen oyunculardan için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor kulübüne bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için teknik direktör 'ya da danışılarak nihai karar verilecek.

DJANİNY GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Djaniny, geçen sezonu 31 maçta 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

HAKAN YEŞİL'E PİYANGO
'nun yabancı kuralını 8+6 şeklinde uygulama kararı sonrası Trabzonspor'da transfer planı önemli oranda değişmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, daha önce takım içinde kiraya vereceği genç oyuncular için tekrar değerlendirme yaptı. Avcı, 19 yaşındaki ön libero 'i hazırlık kampına götürme kararı aldı. Deneyimli teknik adam, kamp sonrası genç oyuncu için son kararını verecek.

MERAŞ İÇİN UMUT KALMADI!
Trabzonspor'da sol bek için görüşmelerin hızlandığı Umut Meraş, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını menajerler aracılığıyla iletti. Kulübü Le Havre de istediği 4 milyon Euro'da geri adım atmadı. Trondsen'in kampta sergileyeceği performansa göre sol bek transferi gündeme alınacak.

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Son dakika: Trabzonspor'un Djaniny için teklifi bekliyor
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