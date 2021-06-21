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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:10

Akhisarsporlu 'e talip

DHA
Akhisarsporlu Semih Görer'e Galatasaray talip

'den 2 yılda 2. Lig'e kadar düşen 'un genç sağ beki 'e talip olan takımlar arasına 'ın da girdiği iddia edildi.

Yeşil-siyahlı ekipte henüz geçen sezon ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de, 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya , , ve talip olurken, sözleşmesinin bittiği 'la yeniden anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim'in de Semih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

'da geçen sezon devre arasında Ali Kaan Güneren'i Ankaragücü'ne satarak ara transfer bütçesinin bir kısmını çıkaran Evren Özbey yönetiminin Semih'i de satarak yeni sezon öncesi gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

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Akhisarsporlu Semih Görer'e Galatasaray talip
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