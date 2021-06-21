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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:15

'ın peşinde

DHA
Altınordu Recep Niyaz'ın peşinde

Geçtiğimiz sezon forması giyen , Ege ekibi küme düşünce takımdan ayrılmıştı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'nun deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , geçen sezon formasıyla 'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 'a talip oldu.

Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı.

Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.

Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu. Recep, son 3 sezonda Denizlispor'da oynadı.

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Altınordu Recep Niyaz'ın peşinde
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