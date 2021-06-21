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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Hayal etti, taviz vermedi, kazandı

MEHMET ÖZCAN
Hayal etti, taviz vermedi, kazandı

Mart 2019’da seçim ateşini yakan Burak Elmas, ‘akil aday’ çıkmayınca kendisi aday olmaya karar verdi, kolları sıvadı. Her kesimden oy topladı

Ekibini oy potansiyeline göre değil projelerine göre kuran Elmas, 'Derin G.Saray sonucu belirler' tezini de çürüttü

Yıl 1988... 14 yaşındaki Burak Elmas, 'nde orta 2'ye gidiyor ve "İleride ne olmak istiyorsunuz?'' sorusunu soran edebiyat öğretmenine "Galatasaray Başkanı olacağım" cevabını veriyor. Elmas, 33 yıl önce kurduğu hayalini 19 Haziran akşamı gerçekleştirdi ve 1541 oyla 'ın yeni başkanı seçildi. Peki nasıl başkan oldu, işte perde arkasında kalan sürecin SABAH SPOR farkıyla özeti:

'i Mart 2019'da idari yönden ibra etmeyen Burak Elmas, bir sene önce harekete geçti. Elmas önce -- gibi isimlerin aralarında olduğu 14 kişiyle görüştü ve "Galatasaray kötüye gidiyor. Ortak akılla çözüm bulmalıyız. Akil bir aday altında birleşelim" fikrini ortaya attı.

DUAYENLERLE yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve "O zaman kendi ekibimi kendim kuracağım ve ben aday olacağım" diyerek eylül ayında seçim çalışmalarına başladı. 44 kişilik yönetim-sicil-disiplin- denetim listesini oy potansiyeline göre değil projelerine göre belirledi. 7 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na sunduğu listesini 28 Mayıs'ta hakkı olmasına rağmen hiç değiştirmedi.

OY pazarlığı yapanlara, "Diğer adaylarla birleşmelisin" diye zorlayanlara "Ekibimi satmam" diyerek taviz vermedi. Kemerburgaz ve kapalı basketbol salonunun finansmanını hazırladı, stat isim sponsorunu buldu. Projeleriyle seçime hazırlanıp üyelerin güvenini kazandı.

BURAK Elmas'a seçimi kazandıran en önemli faktörlerden biri de iletişim stratejisi oldu. Sosyal medyada taraftarın tam desteğini aldı. Fatih Terim konusunda kafalarda soru işareti bırakmadı. Seçim ekibi 12 saat mesai harcayarak günde 250 farklı üyeye ulaştı ve ikna edici konuşmalar yaptı.

BURAK Elmas, "Derin Galatasaray seçim sonucunu belirler" tezini de çürüttü. Camiada her kesimden oy alıp, başkanlığını ilan etmeyi başardı.

BURAK ELMAS NELER YAPACAK?

MAZBATASINI alır almaz ilk iş olarak 'le yeni sözleşme imzalayacak.
FUTBOL takımına Terim'in isteği doğrultusunda önemli transferler yapacak.
EKIBIYLE birlikte kulübe hemen 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlayacak.
KEMERBURGAZ ve 11 bin kapasiteli kapalı basketbol salonunun tüm projeleri hazır. Gerekli finansman sorununu çözdü.
TÜRK Telekom Stadı'nın yeni isim sponsoru için 5+5 olmak üzere 10 yıllık ön anlaşma imzaladı, sarı-kırmızılı kulüp bu anlaşmadan 100 milyon dolar gelir elde edecek.
AMATÖR branşlara 5 sponsor buldu...

BU HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN
BURAK Elmas ve ekibi Galatasaray'da geleneksel olan Galatasaraylılar Cemiyeti'nde başkanlık kutlamasını yapacak.

YARIN
ELMAS ve yöneticiler kulüpte mazbata törenine katılacak ve Mustafa Cengiz'den görevi resmen devralacak.

ÇARŞAMBA
TEKNİK direktör Fatih Terim'le, özel düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacak.

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